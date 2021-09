A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Mapfre, Cellnex, Siemens Gamesa, Apple, Repsol, Telefónica, Alibaba y Tesla.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Buenos días. Quisiera que analizara la inversión en Mapfre a los precios actuales, de cara a un año vista. Soportes y resistencias, perspectivas, dividendos, etc. Le quedo muy agradecido. F.A.

Estimado lector, buenas tardes. Mapfre es un valor del que venimos diciendo lo mismo una y otra vez mes tras mes. Del dividendo no le puedo decir nada, si acaso lo de siempre. Que este es un efecto placebo y nada más. ¿Por qué? Porque cuando se lo entregan este se le resta automáticamente del precio de la acción. Por lo tanto, es algo que no tiene sentido. O mejor dicho, lo que no tiene sentido alguno es comprar una compañía solo en base al dividendo que reparte.

Por lo demás sigo pensando que el objetivo de subida para el valor de cara a los próximos meses está en la importante resistencia que tiene en el hueco bajista semanal de marzo del año pasado en los 2,0840 euros. Y por encima la directriz bajista. A pesar de las correcciones (fases de reacción) que en ocasiones se producen lo importante es que desde octubre la estructura de los precios sigue construyendo mínimos y máximos crecientes y así no se cae. A día de hoy es un claro mantener con objetivo en el hueco bajista semanal antes mencionado. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Mapfre

Buenos días. Tengo compradas Cellnex a 46,40 euros. Le gano bastante pero también llegué a perder mucho anteriormente. Ahora ya no sé si deshacer posiciones o mantenerlas hasta finales de año. ¿Qué me aconseja? Muchas gracias. L.

Apreciado inversor, buenas tardes. Cellnex es un valor en subida libre y por lo tanto ahora mismo no tiene sentido alguno cerrar las posiciones largas (o alcistas). En el muy corto plazo tiene soportes en los 57,16 y por debajo los 52,92 euros. Pero no tenemos figura de vuelta alguna ni nada que nos indique que este valor pueda corregir con fuerza. Al contrario. Las caídas de los últimos días encajan absolutamente dentro de los parámetros normales (fase de reacción) y en la medida en que la estructura de precios continúa construyendo mínimos y máximos crecientes no hay nada de lo que preocuparse. A día es hoy es un claro mantener en cartera. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Cellnex

Buenas, José María. Siguiendo sus análisis compré a mediados de julio Siemens Gamesa a 22,10 euros en pleno desplome del 15%. En ese momento el valor estaba en la base del canal bajista. ¿Cómo lo sigue viendo? ¿Le gusta para mantener? Un saludo y muchas gracias desde Córdoba. M.S.

Estimada lectora, buenas tardes. Pues ahora le tenemos en la parte alta del canal, o lo que es lo mismo en plena zona de resistencia. Llama la atención lo impecable, la precisión del canal bajista por el que se viene desplazando Siemens Gamesa desde que a comienzos de año marcara máximos anuales e históricos. Además del hecho de que el valor ha rellenado en su totalidad, pero no lo ha cerrado, el hueco bajista de mediados de julio en los 26,28 euros. Por lo tanto y teniendo en cuenta que el título cotiza en este momento en plena zona de resistencia creo que nunca puede ser una mala decisión el recoger beneficios, al menos parcialmente. Es decir, vender la mitad de la posición para recoger plusvalías nunca es una mala decisión. Otra cosa es que en las próximas sesiones este consiga cerrar el hueco bajista y batir la parte alta del canal. Pero ahora mismo está en resistencias y ahí no se compra, si acaso se vende. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Siemens Gamesa

Buenas Sr. Rodríguez. Tengo acciones de Apple desde hace muchos años. Y no sé si aprovechar que de nuevo está en la zona de máximos históricos para recoger beneficios, por si acaso. ¿Vendería la posición o parte? ¿Las mantendría? Gracias por todo, un saludo. I.LH.

Apreciado inversor, buenas tardes. Las mantendría sin ningún tipo de problemas. Apple es un valor en máximos de todos los tiempos y una magnífica compañía. De hecho es uno de esos valores que siempre me gusta recomendar cuando en algún momento de mercado corrige con cierta fuerza (fase de reacción). Hay valores que son muy alcistas en términos de largo plazo y que de vez en cuando se toman un pequeño respiro para después volver a la zona de máximos históricos y batirlos (Apple, ASML, LVMH, etcétera). Dicho esto, y si bien es cierto que no soy un gran convencido de la MM200 diaria como soporte (sí de la semanal) hay que reconocer que esta ha actuado como soporte en los últimos meses. Apple es a día de hoy un claro mantener, pues no ha perforado soporte alguno. Más bien todo lo contrario. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Apple

Buenas tardes, José María. Mi pregunta es sobre las acciones de Repsol a medio-largo plazo compradas en julio a 9,35 euros. Y de Telefónica a 3,70 euros. Mi intención es mantenerlas hasta finales de año. ¿Qué soportes y resistencia tengo que vigilar? Gracias. E.R.

Estimado lector, buenas tardes. La clave en Repsol en este momento se encuentra en el soporte de los 8,69 euros: los máximos de enero y mínimos de julio. Se puede decir que en la medida en que este soporte aguante la posibilidad de volver a la zona de máximos anuales (10,35) es un escenario que no podemos descartar en absoluto. Esta mañana hemos analizado este valor en nuestra página, le invito a que lo lea aquí.

Gráfico semanal de Repsol

En cuanto a Telefónica, lo mismo de siempre. Se nos ha vuelto a frenar a las puertas de la importante resistencia de los 4,40 euros: el hueco bajista semanal de marzo del año pasado. Y en la medida en que no cierre/anule este hueco no tendremos ninguna señal de fortaleza real más allá de los típicos rebotes contra tendencia. Y ya no hablemos de la directriz bajista principal, la que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde 2015 y que pasa en este momento por la zona de los 5 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Telefónica

Buenas, sigo habitualmente sus consejos y me gustaría que analizara dos valores en los que estoy pensando entrar a medio-largo: Alibaba y Tesla. ¿Qué le parecen a los precios actuales? Gracias. R.C.

Apreciado inversor, buenas tardes.

--AMPLIANDO--

Gráfico diario de Alibaba

--AMPLIANDO--

Gráfico diario de Tesla

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.