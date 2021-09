A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Tellurian, Royal Caribbean, Amper, Ezentis, Iberdrola, Prosegur, ArcelorMittal y Telefónica.

Buenos días, José María. Gracias un día más por su sección. Mi primera consulta va dirigida hacia el sector petrolero. Con el aumento de precio del oro negro, ¿cómo ve usted a Tellurian? No entiendo la última corrección desde los máximos. La segunda va dirigida al sector turístico y en concreto la acción Royal Caribbean. Se ha estado comportando muy bien desde el pasado año en un canal alcista impecable y me preguntaba si en los niveles actuales y con el repunte de casos Covid por la variante delta ve que pueda haber alguna nueva oportunidad de compra y dónde colocaría el ‘stop’ y los objetivos. Muchas gracias y saludos. S.G.

Estimado lector, buenas tardes. Tellurian es un valor muy volátil tanto a la hora de subir como a la corregir. En términos de largo plazo es un valor bajista y ya solo por eso, que no es poco, no me gusta. Y si nos fijamos en el corto lo que tenemos es un canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde comienzos de junio y donde el precio ha rebotado desde la base del mismo, por definición soporte. Lo lógico es que ahora trate de buscar la parte alta del canal, coincidiendo aproximadamente con el hueco bajista (fuerte resistencia) de los 3,50 dólares. O lo que es lo mismo, en la medida en que no cierre el último hueco bajista no tendremos la más mínima señal de fortaleza más allá de los típicos rebotes contra tendencia.

Gráfico diario de Tellurian

En cuanto a Royal Caribbean le tenemos entre dos huecos. Uno alcista que actúa como soporte en los 58,57 dólares y otro bajista que actúa como resistencia, en los 106,11 dólares. Si se viene desde mucho atrás estamos ante un claro mantener con ‘stop loss0 por debajo del soporte de los 66,90 dólares. Pero si quisiera hacerlo ahora lo cierto es que intentaría posicionarme en los niveles de precio más cercanos posibles al hueco alcista semanal antes mencionado o bien si al final se consigue cerrar el hueco bajista de los 106,11 dólares. En cuyo caso cabría apostar por una vuelta a los máximos históricos, en los 135-136 dólares. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Royal Caribbean

Buenas tardes. Tengo acciones de Amper que compre a (0,2120 y 0,1894 euros) y Ezentis (a 0,38 euros). Ambas en el mes de junio de este año y hasta la fecha sólo hacen bajar y no veo perspectivas de que esto cambie. Me podría aconsejar qué hacer y cuál son las previsiones de ambas acciones en el futuro. Muchas gracias. J.A.

Apreciado inversor, buenas tardes. Ninguno de los dos títulos que tiene en cartera son santo de mi devoción porque no son alcistas en términos de medio y de largo plazo, más bien todo lo contrario. Empezando por Amper le tenemos desplegando un amplio movimiento lateral-bajista desde principios de 2017 y en este momento le tenemos en zona de nadie. A medio camino entre la base del mismo (soporte) y la parte alta del mismo (resistencia). No hay ningún motivo para posicionarse en este valor en el momento actual.

Gráfico semanal de Amper

En cuanto a Ezentis tenemos tres cuartas partes de lo mismo. En el corto plazo parece que quiere poner rumbo a la importante zona de resistencia de los 0,41-0,42 euros. Si bien es cierto que para poder hablar de una relativa mejoría de su aspecto técnico necesitamos que este salte por encima de la resistencia de los 0,4765 euros (los máximos anuales). Con todo, y aunque pueda comportarse bien en el corto plazo, estamos hablando de un valor bajista de largo plazo. Si es asiduo lector de esta sección sabrá que un servidor no es amigo de este tipo de títulos. Hay muchas mejores opciones en el mercado y ya no hablemos si nos fijamos en Wall Street. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Ezentis

Buenos días, agradecería analizara Iberdrola. ¿Cuál sería un buen nivel de entrada y hasta dónde podría llegar en el corto/medio plazo? Muchas gracias. A.RC.

Estimado lector, buenas tardes. Iberdrola es justo todo lo contrario a Ezentis y Amper. Es un valor que lleva un año desplazándose lateralmente, pero dentro de una impecable tendencia alcista de fondo, o primaria. En términos de corto plazo tiene un importante soporte en los 9,70 euros. Y por debajo tenemos la zona de los 9 euros. En líneas generales Iberdrola es un claro mantener en cartera y si corrige hacia los soportes mencionados nos plantearíamos retomar las posiciones alcistas en el valor. Como resistencias tiene los sucesivos máximos decrecientes y sobre todo los máximos anuales e históricos de principios de año en los 12,10 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Iberdrola

Buenos días. ¿Se puede entrar en ArcelorMittal y en Prosegur o ya es muy tarde? Gracias por atender la consulta. V.R.

Apreciado inversor, buenas tardes. No creo que sea el mejor momento para entrar en ArcerloMittal en el momento actual. O al menos no en la medida en que no asistamos a alguna corrección/ajuste proporcional de las subidas previas. Y menos cuando, además, le tenemos en plena zona de resistencia: los 30 euros. Esta zona de control ha actuado como resistencia en numerosas ocasiones desde 2013 y por el momento no puede con ella. Solo si consiguiera confirmar con claridad por encima y en velas mensuales me plantearía retomar los largos en el valor por cuanto desde ese momento tendríamos figura de vuelta al alza en términos de medio y de largo plazo. Pero como reza la teoría más básica del análisis técnico en resistencias si acaso se vende, pero no se compra.

En cuanto a Prosegur le tenemos consolidando por encima de la directriz bajista de los últimos años. Es un valor en el que creo que merece la pena intentarlo, con ‘stop loss’ por debajo del importante soporte de los 2,50 euros. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los máximos anuales (3,036) y por encima los niveles prepandemia en los 3,684 euros. Gracias a usted, un saludo.

A principios de julio compré Telefónica a 3,87 euros en base a una recomendación favorable de BofA que le daba un precio de 5,20 euros. ¿Qué le dicen los gráficos a vd. D. José María? Un saludo y gracias por todos sus análisis. R.H.

Estimado lector, buenas tardes. Si es lector asiduo de esta sección sabrá lo que opino acerca de las recomendaciones de inversión. Que estas, en el 90% de las ocasiones, van por detrás de los precios. Tanto a la hora de subir como a la de corregir. Puntualmente pueden provocar cierto ruido de corto plazo, pero nada más. No influyen en lo que a las tendencias de fondo de los valores se refiere.

Dicho esto y sobre Telefónica, le invito a que lea aquí el análisis que este martes realizamos sobre la operadora. La primera señal de fortaleza pasa por ser capaz de cerrar/anular el hueco bajista semanal de los 4,40 euros y por encima tenemos la madre de todas las batallas: la directriz bajista principal en los 5 euros. Gracias a usted, un saludo.

