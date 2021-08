A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Adidas, Solaria, Grenergy, Técnicas Reunidas, NIO, Siemens, Sanofi y Santander.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Buenas, es un placer siempre leeros. ¿Podrías hacer un análisis de Adidas? En la pandemia compre en 285 euros y no sé si vender ya. Gracias. M.G.

Estimado lector, buenas tardes. No hay ningún motivo para vender Adidas y mucho menos justo ahora que le tenemos atacando la zona de máximos históricos. Tras un lateral de muchos meses y una corrección apoyándose en la parte alta del mismo (throw back) podemos ver al valor atacar la zona de máximos históricos previos a la pandemia. Todo sugiere que se van a batir (en velas semanales) activando una clara señal de compra y colocando al valor en lo que conocemos como subida libre absoluta, con las implicaciones alcistas que ello suele tener en cualquier subyacente en esa situación. Sin lugar a dudas estamos ante un claro mantener. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Adidas

Buenos días. Agradecería que analizaran Solaria y Grenergy. ¿Qué recorrido alcista tienen a medio-largo plazo? Muchas gracias. A.S.

Apreciado inversor, buenas tardes. Solaria es un valor del que hemos hablado largo y tendido en los últimos meses. Y por el momento nada ha cambiado. Digamos que en la medida en que siga cotizando por encima de la directriz alcista de medio-largo plazo, la que tiene origen en los mínimos de 2016, no hay nada de lo que preocuparse. Sabiendo que la perforación del soporte que tiene en los mínimos anuales (14,22) podría terminar siendo muy peligroso para el valor. Y mientras aguante por encima de la directriz alcista lo cierto es que todo es posible en el sentido de que trate de reestructurarse de nuevo al alza en términos de medio y de largo plazo.

Gráfico semanal de Solaria

En cuanto a Grenergy, continúa desplazándose lateralmente. En teoría no debería tardar mucho en tratar de reestructurarse al alza. Se diría que las zonas de control a vigilar están en los 23,20 euros como soporte (mínimos de mayo) y los 33,85 euros (máximos de junio). Lo que sea que suceda antes, la perforación del soporte o la superación de la resistencia será lo que nos indique el sentido del siguiente tramo en tendencia de corto plazo en el valor. Lo normal, lo más probable es que termine rompiendo al alza. Pero hay que dejar que sea el precio el que nos diga qué quiere hacer y cuándo. No nos adelantemos a los acontecimientos. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Grenergy

Buenos días, José María. En primer lugar, gracias por su tiempo. Me gustaría saber cómo ve los valores de Técnicas Reunidas y de NIO. La primera las compré a 10 euros y después de las últimas caídas ya no sé qué hace la verdad y también me gustaría invertir en NIO. Pero no sé si me escapado el tren. Muchas gracias por su tiempo. Un saludo desde Lanzarote. F.RC.

Estimado lector, buenas tardes. Técnicas Reunidas se ha desplomado como bien sabe y lo único que tiene ahora es un soporte en la zona de mínimos históricos (6,50): los mínimos de 2020. Lo normal es que en las próximas sesiones/semanas trate de comprobar la fortaleza de este soporte y si aguanta es probable que asistamos a un rebote de cierta intensidad. Pero el peligro está en el hecho de que se perfore a la baja, en cuyo caso se colocaría en caída libre absoluta, y ya sabemos lo que suele pasar cuando un valor cotiza en mínimos de todos los tiempos. Poco más le puedo decir de un valor que es claramente bajista y en el que se clave que no perfore los mínimos históricos.

Gráfico semanal de Técnicas Reunidas

NIO es un valor interesante, pero muy volátil. No todos los inversores aguantarían el día a día de este valor. Técnicamente le tenemos desplegando un movimiento lateral desde los máximos históricos que marcó nada más comenzar el año. Presenta un soporte importante en el rango de los 30,70-32 dólares. Digamos que en la medida en que este soporte aguante no hay nada de lo que preocuparse y cabe esperar que más pronto que tarde trate de atacar la importante resistencia que tiene en los máximos históricos ($66,99). Previo a la zona de máximos históricos NIO tiene otra resistencia importante en el último máximo decreciente ($55,13). Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, en primer lugar, me gustaría felicitarle y agradecerle por el trabajo que lleva a cabo. Me gustaría preguntarle por Siemens y Sanofi. ¿Ve actualmente un buen momento para entrar en largos? Gracias. I.

Apreciado inversor, buenas tardes. Siemens está ajustando proporcionalmente las importantes subidas previas (fase de reacción). Es imposible determinar a priori si la corrección le llevará o no a la importante zona de soporte de los 120 euros (los anteriores máximos históricos), pero si lo hiciera sería en teoría una interesante oportunidad para abrir largos en el valor. No será la primera vez ni será la última en la que asistimos a un ‘throw back’ a los anteriores máximos históricos para desde ahí reestructurarse de nuevo al alza. Por lo demás, la actual fase correctiva encaja absolutamente dentro de los parámetros normales.

En cuanto a Sanofi, es un título que no me dice nada. De hecho, se diría que se está desplazando lateralmente desde 2015. El valor tiene una importante resistencia en los 95 euros y soporte en los 75 y, sobre todo, los 62,70 euros: los mínimos de 2016 y de 2018. Pero no es un valor en tendencia, y por lo tanto sin ningún tipo de interés en este momento. No me parece una opción interesante para comprar en este momento. Muy amable por sus palabras, muchas gracias.

Hola, buenas. Compré acciones de Santander en la última sesión de junio cuando el Ibex caía con fuerza a 3,22 euros. Soy un inversor a largo plazo y no tengo prisa alguna en vender. ¿Cómo ve a la acción? No sé si incrementar posiciones en correcciones o quedarme con las que tengo y sentarme. Gracias y saludos. M.OH.

Estimado lector, buenas tardes. El sector bancario, a pesar de lo bien que ha rebotado desde los mínimos del año pasado, no es precisamente un sector en clara tendencia alcista como si que lo es la tecnología, por ejemplo. Sobre todo, aquellas compañías fabricantes de chips y semiconductores. O como el lujo (Kering, LVMH, Hermès). Por lo tanto, las mantendría. Pero no incrementaría más posiciones en la entidad cántabra.

A día de hoy quiero pensar que las últimas caídas en Santander son un simple ‘throw back’ a la antigua directriz bajista, antes resistencia y ahora soporte. De manera que toda aproximación a la misma se debería interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras. Esta pasa en el momento actual por los aprox. 2,80 euros. Si bien es cierto que sigue viéndole recorrido a la acción en los próximos meses este valor dista mucho de ser alcista en términos de medio y de largo plazo. Digamos que está inmerso dentro de un amplio lateral. Gracias a usted, un saludo.

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.