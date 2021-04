A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Maisons Du Monde, Grifols, Faes Farma, ArcelorMittal, Bankinter, Zardoya Otis, RWE y Red Eléctrica.

Buenos días. Me gustaría saber su opinión sobre Maisons Du Monde, después de caer a mínimos y si presenta alguna figura de vuelta que pudiera llevarle a los 25 euros. Muchas gracias. J.GF.

Estimado inversor, buenas tardes. No observo ninguna figura de vuelta en los títulos de Maisons Du Monde. Pero la estructura de los precios desde los mínimos de marzo de 2020 es impecablemente alcista (mínimos y máximos crecientes). De hecho, todo sugiere que este va a tratar de rellenar/cerrar el hueco bajista de los 21 euros (sesión del 30 de julio de 2019). Lo normal es que este hueco se le atragante y no se cierre. Pero sí que al menos se rellene total o parcialmente. Cerrarlo sería una importante señal de fortaleza en el subyacente. Pero, insisto, en la medida en que siga construyendo mínimos y máximos crecientes no tendremos motivo alguno para desconfiar del valor. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Maisons Du Monde

Buenas tardes, D. José María, me llamo Ildefonso y quisiera saber, ¿cómo ve usted Grifols para comprar después de las bajadas sufridas y el último rebote? Muchas gracias. I.PC.

Apreciado inversor, buenas tardes. Grifols lo analizamos en el consultorio de este lunes, así como en las últimas semanas en varias ocasiones. Y lo único que tenemos es un rebote, fruto de la sobreventa extrema, en el soporte decreciente que une los mínimos decrecientes del último año. Rebote que puede no haberse agotado todavía. De hecho, la siguiente zona de control por arriba la encontramos en el entorno de los 24,20-24,30 euros, que es por donde pasa la recta resistencia que une los últimos máximos decrecientes. Y por encima tenemos la resistencia de los 26-26,07 euros, el último máximo decreciente. Lo que está claro es que por el momento no hay nada más que eso, que un simple rebote. Solo hay que mirar los máximos y mínimos decrecientes para saber que así no se sube. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Grifols

Hola, buenas. Me gustaría preguntarle por Faes, Arcelor y Bankinter. Muchas gracias y que tenga un día estupendo. Muchas gracias por su labor, es muy útil. J.

Estimado lector, buenas tardes. Faes Farma es un valor que no me emociona la verdad. Para mí está inmerso dentro de un amplio lateral y poco más. Dentro de este lateral parece que puede estar dando forma a un triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes). Lo que no sería nada bueno para el valor es que el precio terminara perforando la base del mismo, y sobre todo que perforara el soporte que tiene en los mínimos de marzo (3,48). Si se perforara, no descarto un latigazo a la baja de cierta consideración. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los 3,80 euros y los máximos anuales en los 3,98 euros. Personalmente es un valor que miraría de reojo, pero poco más.

Gráfico diario de Faes Farma

En cuanto a ArcelorMittal, este es un claro mantener con objetivo de subida en la resistencia de los 30 euros: los máximos de 2018. Pero si está pensando entrar ahora no tiene sentido, sería llegar muy tarde al mercado. A la vista del gráfico es fácil deducir que me cuesta creer que los 30 euros se puedan superar en el siguiente ataque. No digo que no pueda conseguirlo, pero es que este nivel de precios es un auténtico muro. Pero si está dentro es un claro mantener y en la zona de los 30 euros puede que no sea mala decisión el reducir riesgo, cerrar parcialmente parte de las posiciones alcistas.

Gráfico semanal de ArcelorMittal

Por último, en cuanto a Bankinter, valor que analizamos este lunes, las sensaciones son muy buenas. Simplemente hemos asistido a un ‘throw back’ a la antigua directriz bajista, antes resistencia y ahora soporte, y desde ahí parece querer reestructurarse de nuevo al alza con objetivo en la resistencia de los 6,50 euros. Muchas gracias e igualmente caballero.

Gráfico semanal de Bankinter

Buenos días, José María. Me gustaría saber su opinión sobre Zardoya Otis, que no acaba de despegar. ¿Qué recorrido le ve a corto, medio y largo plazo? Un saludo y gracias. A.PR.

Apreciado inversor, buenas tardes. Usted lo ha dicho, Zardoya no termina de despegar. El valor lleva muchos años desplazándose lateralmente, pero con un soporte muy importante en el rango de los 4,80-4,90 euros. Figura de vuelta no tenemos y lo único a lo que agarrarse es al soporte al que acabamos de hacer referencia. Es decir, la ecuación rentabilidad-riesgo se hace óptima por el lado largo (alcista) en los niveles de precio mencionados y siempre que en velas semanales no se perfore. Pero nada más. No es un valor alcista y por lo tanto no nos interesa desde el punto de vista de los gráficos. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Zardoya Otis

Buenos días D. Jose María, ¿Qué opinión le merecen las eléctricas RWE y REE? Muchas gracias por sus aportaciones, nos hace aprender un poquito más dentro de la complejidad del análisis técnico. O.IL.

Estimado lector, buenas tardes. Empezando por Red Eléctrica, el valor se está desplazando dentro de un amplio lateral desde 2015. Seis años de movimiento lateral con una importante zona de soporte en el rango de los 12,70-13 euros. Históricamente el precio nos ha demostrado que cada vez que corrige hacia esa zona, dilataciones puntuales aparte, termina demostrándose que estábamos ante una interesante oportunidad de compra en términos de medio plazo. El problema en el corto plazo es que tenemos el precio en zona de nadie, a medio camino entre las zonas de control por abajo (soporte) y por arriba (resistencia). No es un valor que me guste salvo que le veamos caer hacia la base del amplio lateral.

Gráfico semanal de Red Eléctrica

En cuanto a la eléctrica alemana RWE el gráfico es muy sencillo de interpretar. Lo que tenemos es un canal alcista de manual desde finales de 2015. Y en el corto plazo tenemos un soporte muy importante en la zona de los 30 euros. La perforación de este confirmaría un potencial ‘cabeza y hombros’ de implicaciones bajistas que le llevaría, probablemente, a la base del canal alcista. O lo que es lo mismo, en la medida en que no perfore los 30 euros no hay nada de lo que preocuparse dentro de la actual estructura de los precios. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de RWE

