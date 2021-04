Desde los máximos de marzo los títulos de la operadora se dejan un 10% sin hacer mucho ruido. El descenso está siendo con cuenta gotas pero continuo, sin descanso.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 3.50 S2 3.12 R1 4.14 R2 4.63 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Lo cierto es que no hay mucho que contar de Telefónica que no hayamos repetido una y otra vez a lo largo de los últimos meses. La operadora es alcista en el corto plazo, pero sigue siendo bajista en términos de medio y de largo plazo. Y a mí, personalmente, me interesa más lo segundo que lo primero. De hecho, soy un defensor a ultranza de invertir en valore que sean alcista en el largo plazo. No busco los rebotes de corto plazo, ahí no está el dinero de verdad. La debilidad de Telefónica es de tal calado que todavía cotiza a un 25% del hueco bajista semanal de finales de marzo (4,63) que casi todos los valores del mercado cerraron hace ya mucho tiempo. Y por si no fuera poco, este cotiza también a un 45% de la directriz bajista principal, que en el momento actual pasa por los aprox. 5,40 euros. Por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato lo tenemos en los 3,50 euros.