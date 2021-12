A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Nikola, Lucid Group, Grifols, CaixaBank, Inditex, Fluidra, Acerinox y HelloFresh.

Hola, buenos días. Querría saber si le veis algún futuro a Nikola Corp y a Lucid Motors. No estoy dentro de ninguna de las dos, pero ya que se me fue el tren de Tesla. Por ver si hay alguna ventana de compra interesante en alguna de las dos compañías. Muchas gracias. E.V.

Estimado lector, buenas tardes. Nikola Corp. es un valor en caída libre pero que ahora mismo cotiza en zona de soporte, en los mínimos históricos. Digamos que el único soporte que le queda está en los mínimos anuales e históricos en los 9,02 dólares. Los mínimos de la semana pasada se marcaron en los 9,06 euros y ahí está rebotando. De lo que se deduce que, a pesar de que es bajista, si hay que lanzarse a la piscina ha de ser ahora, con ‘stop loss’ en precios de cierre por debajo de los nueve euros. Es aquí, en el nivel de los 9 euros, donde la ecuación rentabilidad-riesgo se hace óptima por el lado largo para ‘trading’.

En cuanto a Lucid, el problema es que ya ha cumplido con el objetivo del doble suelo tras la superación de la resistencia (ahora soporte) de los aproximadamente 30 dólares. Digamos que, en teoría, en la zona de los 30 dólares volvería a dar señal de compra al tratarse de un importante soporte, antes fuerte resistencia. Gracias a usted, un saludo.

Hola. Me gustaría saber qué opinión tiene de Grifols. Creo que los fundamentales de la compañía son muy buenos y, sin embargo, la acción no termina de arrancar. Enhorabuena D. José María por su trabajo. Muchas gracias. F.T.

Apreciado inversor, buenas tardes. Como analista técnico que soy me limito a analizar el precio y solo el precio, que al final es lo único que realmente importa. Rebotes aparte, fruto de la sobreventa extrema en todos los plazos, es un valor que no hay por donde cogerlo. Grifols es bajista sin contemplaciones y además recientemente se ha llevado por delante la base del canal bajista. Lo único interesante es el hecho de que puede estar tratando de construir un rebote desde el importante soporte que presenta en la zona de los 15,50 euros, que es donde está ahora: los mínimos de 2016 y origen del último gran impulso alcista de largo plazo. Si este nivel de precios no aguanta el siguiente gran soporte lo tenemos en la zona de los 12,60 euros, los mínimos de 2014. Muy amable por sus palabras, muchas gracias.

Buenas, José María. Tengo compradas acciones de CaixaBank a 2,51 euros y de Inditex a 29,60 euros. Tengo muchas dudas sobre la evolución de las dos y necesitaría vender una de ellas en un plazo máximos de 3 meses. ¿Por cuál se decantaría? Muchas gracias y saludos. C.Y.

Estimado lector, buenas tardes. CaixaBank ha perforado recientemente el importante soporte (ahora resistencia) de los 2,35-2,40 euros. Confiemos en que el reciente rebote no sea un simple ‘pull back’ al antiguo soporte. Lo único que de alguna manera me hace creer que podríamos estar cerca del final de las caídas, si no lo hemos visto ya, es el hecho de que la sobreventa semanal arroja lecturas extremas. Y ello, en condiciones normales, debería ser sinónimo de que el riesgo de importantes caídas adicionales parece bastante limitado. El siguiente gran soporte lo encontramos en la zona de los aprox. 1,90 euros.

Buenos días, ¿podría analizar Fluidra? ¿Niveles de entrada y salida? Gracias. A.N.

Buenos días, Agradecería por favor que analizaras HelloFresh y Acerinox, para entrar. Gracias por tu ayuda. Un saludo desde Almería. Saludos. D.B.

