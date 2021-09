A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Sunworks, Ercros, Bankinter, CaixaBank, Almirall, Telefónica, Santander y Tesla.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Buenos días, José María. Tengo acciones de la compañía americana Sunworks Inc. Las compré a 11,21 dólares. La verdad que no he tenido suerte con las renovables, las cuáles parecían en auge y se han desplomado en bolsa no sé bien porqué. Estoy manteniendo a ver si vuelven a coger fuerza, pero tengo mis dudas... ¿cómo ves el aspecto técnico de este valor? ¿Hay algún soporte de referencia clave? Gracias y un saludo. D.ML.

Estimado inversor, buenas tardes. Sunworks sigue en fase correctiva como se deduce con facilidad del gráfico adjunto. Y así seguirá en la medida en que los máximos y mínimos decrecientes se sucedan. Pero todavía no tenemos figura de vuelta que lo confirme. Eso sí, parece que la caída se está agotando poco a poco y el suelo de la corrección podría estar a la vuelta de la esquina si no la hemos visto ya. Esto a la vista del oscilador de momento estocástico, que está muy sobrevendido en todos los plazos. Pero todavía no tenemos figura de vuelta, o al menos no tendremos nada en la medida en que los precios sigan cotizando por debajo de la directriz bajista. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Sunworks

Buenos días, José María. Muchas gracias por su labor y hacernos aprender, me gustaría si fue posible nos analizara el valor Ercros. Saludos y gracias. A.V.

Apreciado lector, buenas tardes. Ercros no es precisamente un título que me apasiones la verdad, pero desde que cerró el hueco bajista de los 2,86 euros el valor es otro. Este hueco se anuló, lo que en sí es una señal de fortaleza y en la caída posterior ha sido ahí donde ha vuelto a encontrar soporte. Es decir, el nivel que durante un buen tiempo actuó como resistencia luego ha funcionado como soporte. El caso que ahora mismo nos encontramos con un impecable canal alcista desde finales de 2020 y cuya parte alta, por definición resistencia, pasa en este momento por los aproximadamente 5 euros. Obsérvese también que en los 5,27 euros (máximos de 2018) tenemos una importante zona de resistencia que no será fácil de dejar atrás. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Ercros

Buenas, José María. No tengo ningún banco en cartera y me gustaría comprar o Bankinter o CaixaBank. ¿Cuál le gusta más en este momento por técnico? Un saludo desde Cullera y mil gracias por todas sus recomendaciones. F.RC.

Estimado inversor, buenas tardes. Bankinter sin lugar a dudas. Este lo analizamos recientemente (puede leerlo aquí). ¿Por qué? Porque éste cotiza claramente por encima de resistencias importantes, ahora soporte. Es el banco que está más cerca de los máximos históricos con todo lo que ha llovido en este sector (a un 23% de máximos históricos) y porque, además, lo que tenemos delate es un potencial ‘cabeza y hombros’ invertido que si se cumple le terminará llevando en el medio-largo plazo muy por encima de los máximos históricos (6,14).

Gráfico semanal de Bankinter

Mientras que CaixaBank cotiza a algo más del 50% de los máximos históricos y el gráfico no es que me diga mucho. Es mucho más claro el ‘chart’ de Bankinter. CaixaBank cotiza en este momento en zona de nadie, a medio camino entre el soporte de los 2,35 euros (mínimos de este verano) y la resistencia que tiene en los máximos anuales (2.87). No hay color entre un gráfico y otro, sinceramente. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de CaixaBank

Tengo acciones de Almirall a 13,77 euros de cuando publicó resultados a finales de julio y se la pegó. ¿Cómo ve el valor de cara a final de año? ¿Cree que puede volver a máximos históricos? Un saludo y gracias. L.R.

Apreciado lector, buenas tardes. Almirall sigue siendo un valor muy interesante, o al menos a mí me lo parece. Y es que las caídas de los últimos meses encajan a la perfección dentro de lo que es un ‘throw back’ a la clavicular del doble suelo que se confirmaba en mayo al superar al alza la resistencia de los 13,25 euros, ahora soporte. El caso es, correcciones aparte, si nos creemos la figura el doble suelo debería lanzarle hacia los máximos históricos de finales de 2019, en los 17,85 euros. Puede decirse que en la medida en que respete el soporte de los 13 euros no hay nada de lo que preocuparse. Gracias a usted, un saludo.

Hola, buenas. Mi asesor me recomendó comprar Telefónica (a 3,75) y Santander a 3,13 euros en julio como inversión a 2-3 años vista. ¿Qué opina vd.? ¿Coincide con él o vendería alguna de las dos? Los dos valores suponen en este momento un 25% de una cartera bastante diversificada invertida en el Ibex. Saludos cordiales. R.T.

Estimado inversor, buenas tardes. En 2-3 años puede pasar de todo en bolsa. Si es asiduo lector de nuestra página seguro que habrá leído alguno de los técnicos de la operadora de un servidor. Mucho se habla de su fortaleza, pero en realidad es un rebote dentro de una clara tendencia bajista de fondo, o primaria. Lea aquí el último análisis sobre Telefónica. Lo cierto es que no cambiaré mi ‘speech’ en la medida en que siga sin cerrar el hueco bajista semanal de marzo de 2020 en los 4,40 euros. Y solo por encima de la directriz bajista comenzare a mirar al valor con otros ojos.

En cuanto a Santander le tenemos desplegando un movimiento lateral que sirve para drenar/ajustar proporcionalmente las importantes subidas de los meses previos. Como niveles de soporte más importantes en este momento tenemos los mínimos de este verano (2,88) y por debajo la antigua directriz bajista, ahora en los aproximadamente 2,75 euros. Los importantes niveles de sobreventa sugieren que el suelo de la corrección no debería estar ya muy lejos. Y como resistencias tenemos los máximos anuales (3,50), el hueco bajista semanal de los 3,60 euros y los niveles prepandemia, en los 3,76 euros. A día de hoy entre el gráfico de Telefónica y el de Santander, el segundo denota mucha más fortaleza. Un saludo.

Buenas tardes. Tengo acciones de Tesla compradas a 865 dólares a principios de año y no sé muy bien qué hacer la verdad. Sufrí mucho con la caída de febrero y de marzo y no sé si venderlos con pérdidas aprovechando el último rebote y olvidarme del valor. Es demasiado volátil para mi corazón. ¿Qué le aconseja que haga? Gracias, un saludo. G.MR.

Apreciado lector, buenas tardes. Tesla se encuentra en un momento de mercado de lo más interesante. A punto de confirmar por encima de la resistencia de los 781 dólares: los máximos de abril. Por encima de esta, a priori, el valor confirmaría una clara figura de vuelta. Figura que le llevaría claramente por encima de los máximos anuales e históricos en los 90,40 dólares. Puede decirse que con todo lo que ya ha aguantado en la caída no creo que sea el mejor momento para salirse del valor. Y mucho menos si finalmente consigue batir los máximos de abril. Es un claro mantener. Gracias a usted, un saludo.

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.