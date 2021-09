Grifols ha alcanzado un acuerdo con Tiancheng International Investment para adquirir el 100% de las acciones de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings, compañía alemana que posee el 89,88% de las acciones ordinarias y el 1,08% de las acciones preferentes de Biotest, por 773 millones de euros más un préstamo de 313 millones de euros.

Grifols es un valor del que he de reconocer que espera mucho más. En los últimos meses son muchas las noticias, en teoría positivas, que ha ido dando a conocer. Y la acción se ha limitado a subir ese día y poco más. Pocas sesiones después terminaba perdiendo todo lo ganado y más. Se ha convertido en un valor muerto, sin interés de ningún tipo. ¿Qué ha de pasar para que desde el punto de vista de los gráficos, despierte? Muchas cosas, demasiadas diría yo.

En este momento las zonas de control son dos: los mínimos anuales (18,87) como soporte más importante y el rango de los 25,64-25,94 euros como resistencia. Los 26 euros en números redondos. De manera que todo lo que suceda dentro de este rango de precios carecerá de implicaciones técnicas de ningún tipo. Pero como lo que queremos saber es cuándo cambiará el sesgo de 'trading', ahora lateral-bajista, hemos de saber que la clave está en los 26 euros. Hasta que el precio no confirme por encima de los 26 euros en precios de cierre, y si es con holgura mejor que mejor, no podremos hablar de un cambio de tendencia dentro de la actual estructura de precios de la compañía. Sí, ya lo sé, son niveles de precio muy alejados de los actuales. Pero estos son los que son y están donde están. No olvide que es el mercado el que los pone, no el inversor.