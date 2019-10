Consultorio de análisis técnico: Sabadell, Enagás, Aena, Airtificial, Azkoyen y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Airtificial Intelligence, Micron Technology, Mylan, Azkoyen, Elecnor, Sabadell, Enagás y Aena.

Hola José María, me llamo Francisco y me gustaría conocer tu opinión sobre Artificial Intelligence. Saludos. F.S.

Estimado lector, buenas tardes. Airtificial Intelligence Structures es un título claramente bajista, tanto que la semana pasada marcó un nuevo mínimo históricos intradía en los 0,1026 euros. Aunque podría decirse que ha conseguido frenar las caídas con respecto al importante soporte que presentaba en los anteriores mínimos históricos que marcó en 2014 en los 0,1034 euros. Luego, al menos temporalmente parece que quiere tratar de rebotar desde la zona de soporte de los 0,1030 euros. Aunque para poder hablar de un cambio de tendencia de corto plazo qué menos que dejar atrás la resistencia de los 0,1868 euros (máximos de este año). Y para hablar de un cambio de tendencia en términos de medio-largo plazo debería ser capaz de saltar por encima de los 0,55 euros. Algo de lo que en este momento no tiene mucho sentido hablar por hablar de niveles de precio claramente alejados de los actuales niveles de precio. Un servidor no es para nada amigo de invertir en este tipo de títulos, ni siquiera aun cuando por técnico dieran señal de compra (que tampoco es el caso). Un saludo.

Gráfico semanal desde julio de 2005

Buenas tardes, José María. Muchas gracias por tus consejos. Me gustaría que me diera su opinión sobre Micron Technology y Mylan Pharmaceutical (MYL) para entrar en ellos cuando se aclare un poco la situación del mercado americano. Un abrazo y saludos desde Badalona. P.

Apreciado inversor, buenas tardes. Micron Technology es un título claramente alcista en términos de medio y largo plazo. Lo que para nada es incompatible con la importante corrección experimentada en 2018. Desde los mínimos de diciembre le tenemos construyendo mínimos y máximos crecientes. Y así no se cae. No es un título que me desagrade, para nada. Pero si quisiera entrar en él, lo haría o bien en la base del canal, ahora en los aprox. 35 euros o cerca del soporte que presenta en el imponente hueco alcista, por definición soporte, de la sesión del 26 de junio en los aprox. 33 dólares. Si bien es cierto que parece ahora mismo más probable un ataque a resistencias (48,60 dólares) de que vuelta a soportes. Al fin y al cabo, los niveles de entrada los marca el mercado y no el inversor porque sí.

Gráfico diario desde noviembre de 2017

En cuanto a Mylan Pharmaceuticals, es un título que continúa inmerso dentro de una impecable fase correctiva, como se puede deducir con facilidad de los impecables máximos y mínimos decrecientes. Ahora mismo, si tuviera que entrar en este título solo me lo plantearía en los niveles de precio más cercanos posibles al soporte de los 16,63 dólares (mínimos anuales) con ‘stop loss’ en precios de cierre por debajo. O bien si fuera capaz de cerrar por encima de la resistencia de los 22,90 dólares. Pero mientras tanto, nada de nada, al margen. De vuelta ese abrazo caballero, un saludo.

Gráfico semanal desde 2011

Buenos días, José María. En primer lugar, agradecerle los análisis semanales que realiza. Y en segundo lugar preguntarle por el análisis técnico de dos valores: Azkoyen y Elecnor. Muchas gracias desde Lanzarote. C.T.

Estimado lector, buenas tardes. Azkoyen es un título que se está desplazando lateralmente desde 2017, pero dentro de una impecable tendencia alcista de fondo. Es un título que no me disgusta, siempre y cuando claro está no perfore el soporte que presenta en la base del lateral: esto es, los 5,30 euros. Y para poder decir que de alguna manera está despertando del lateral, hemos de exigirle que salte y confirme con holgura por encima de la resistencia de los 7,90 euros. En cuyo caso, tendría el camino despejado hasta los máximos históricos en los 11,40 euros (máximos de 1999).

Gráfico semanal desde 1998

En cuanto a Elecnor, he de reconocer que esperaba algo más de este título. O mejor dicho, confiaba en que el soporte de los 10 euros funcionara y de alguna manera el precio comenzara a rebotar con cierta alegría. Cosa que no ha hecho y que, además, ha perforado claramente a la baja. De hecho, lo cierto es que no se puede descartar que trate incluso de buscar la potencial directriz alcista de largo plazo, que en el momento actual pasa por los aprox. 6,60 euros. Resumiendo, seguimos teniendo máximos y mínimos decrecientes, además de la perforación del importante soporte de los diez euros. Rebotes aparte, es un título en el que no me sentiría cómodo. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde 2008

Buenos días, me gustaría preguntarle por dos títulos que tengo desde hace algún tiempo, Enagás a 23,10 euros y Sabadell a 1,85 euros. ¿Cree usted que me debo de esperar, ante la posibilidad de que se recuperen en el largo plazo? ¿O mejor asumir las pérdidas antes de perder más todavía y cambiar de valores? Muchas gracias. V.M.

Apreciado lector, buenas tardes. Por el momento, las alzas de las últimas semanas en los títulos de Enagás forman parte de un simple rebote (fase de reacción) tras el desplome que llevó el precio desde los 26 hasta los 18,80 euros. Siendo el soporte más importante la base del lateral de los últimos cinco años: los 18,40 euros. Dicho esto, en este momento le tenemos en fase de rebote, con una importante zona de resistencia en la directriz bajista que une los últimos máximos decrecientes y que pasa en el momento actual por los aprox. 22,30 euros. Vamos a ver cómo se comporta ante la directriz bajista para tener más información acerca de los próximos movimientos.

Gráfico diario desde julio de 2014

En cuanto a Sabadell, el gráfico que tenemos delante habla por si solo. Y es que se trata de una impecable directriz bajista, que une los máximos decrecientes desde mayo de 2018. Y son cuatro los puntos de tangencia, es decir, podemos hablar de una directriz bajista en toda regla. Aunque lo bueno es que parece no querer alejarse de la misma para intentar de nuevo atacarla. Por encima de la resistencia de los 0,9120 euros tendríamos, en teoría, una clara señal de fortaleza en la entidad. El inicio de lo que puede ser algo más que un simple rebote. Muchas gracias a usted, un saludo.

Hola, buenos días. Compré acciones de Aena el pasado mes de agosto a 164 euros. ¿Cómo ve el título? ¿Las mantendría hasta finales de año? ¿Y dónde colocaría el ‘stop loss’? Gracias y saludos. JM.R.

Estimado inversor, buenas tardes. Pues justo la tiene ahí, en su precio de compra. Aena es alcista en términos de medio y de largo plazo. Lo único es que en el corto le tenemos desplazándose dentro de un impecable lateral: con zona de soporte en los 160 euros en números redondos y los 168 euros como resistencia, dilataciones puntuales aparte. No le veo mayor peligro al título, salvo que en las próximas sesiones/semanas perforara el importante soporte de los 160 euros al cierre de sesión. En cuyo caso, no descartaré una corrección hacia el soporte de los aprox. 150-153 euros (50% de ajuste de toda la subida desde los mínimos de diciembre). Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde octubre de 2017

