Berkeley, OHL y Grupo San José: las beneficiadas tras las Elecciones Autonómicas y Municipales

Berkeley Energía, OHL y Grupo San José, amanecían con importantes subidas nada más cotizar el mercado el resultado de las elecciones del pasado domingo

La minera australiana, que aspira a lograr las autorizaciones necesarias para operar una mina de uranio en Salamanca, subía un 35,84% este lunes

Berkeley Energía, OHL y Grupo San José celebraban en bolsa este lunes los resultados de las Elecciones Autonómicas y Municipales, en las que se imponía con claridad el PSOE de Pedro Sánchez. La autonomía que históricamente se le resiste al Partido Socialista volvía a atragantársele: Madrid. Una alianza entre PP, Ciudadanos y Vox daría la mayoría absoluta a la candidata popular Isabel Díaz Ayuso.

Berkeley Energía era la compañía del mercado continuo que más subía este lunes. La empresa confía su negocio a la aprobación futura de los permisos necesarios para poner en marcha una mina de uranio en Salamanca, la única de Europa a cielo abierto. El último movimiento ha sido una solicitud al Tribunal Supremo para que suspenda los nombramientos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) porque uno de los miembros designados es un activista ecologista que se ha manifestado en contra de su proyecto. Y ahora la pelota está en el tejado del CSN así como del Gobierno central. La compañía afirmaba este martes en una nota remitida a la CNMV, que no tiene explicación a la fuerte subida del 35% que registró el lunes. Sin embargo, se refería al cambio político en Retortillo (Salamanca), donde está desarrollando su proyecto de mina de uranio y donde el PP arrebataba el control del Ayuntamiento al lograr cuatro de los cinco concejales.

Y las constructoras también subían con fuerza en el comienzo de la semana, un 5,74% y un 4,80% respectivamente, aupadas por las expectativas de que un nuevo gobierno popular les favorezca en sus proyectos en la capital. En el caso concreto de Grupo San José, el cambio de manos en el Ayuntamiento de Madrid será el espaldarazo final al desarrollo de Madrid Norte Nuevo, conocido como Operación Chamartín, congelado recientemente por el 'no' del PSOE a falta de un informe de la comunidad autónoma para que el Ayuntamiento lo aprobara definitivamente. Grupo San José cuenta con una participación del 24% en Distrito Castellana Norte, la sociedad promotora del proyecto que controla BBVA.

A continuación, analizamos el aspecto técnico de las compañías:

BERKELEY ENERGÍA

A pesar de las violentas subidas con las que dio comienzo la semana lo cierto es que a día de hoy sigue siendo un título bajista. Y en el mejor de los casos, lateral. Las zonas de control las situamos en los 0,1665 euros como soporte y los 0,25 euros como resistencia. De manera que, para poder tener la confirmación de un escape alcista en el título, hemos de exigirle que rompa con fuerza por encima de los 0,25 euros en precios de cierre y si puede ser en velas semanales mejor que mejor. En cuyo caso, no descartaríamos un movimiento en busca de los máximos anuales: los 0,4160 euros. De todas formas, no cantemos victoria antes de tiempo porque simplemente hemos asistido a un violento rebote (fase de reacción) dentro de una tendencia correctiva que continúa intacta. Qué menos que construir un primer máximo creciente para poder mirarle con otros ojos, lo que pasa por saltar por encima de los 0,25 euros.

Gráfico diario de Berkeley desde septiembre

GRUPO SAN JOSÉ

En las últimas semanas estamos viendo al título atacando la importante zona de resistencia que le confiere la parte alta del impecable canal alcista por el que se está desplazando el precio desde octubre de 2017. La semana pasada y de manera puntual el precio corrigió con fuerza, pero conseguía cerrar cerca de los máximos de la semana, dejándonos una vela semanal que reaccionaba con claridad al alza desde la zona de soporte, antes resistencia, de los 6,10 euros. Los 6,10 euros fueron los máximos de 2018 (importante resistencia) y coinciden con los mínimos de la semana pasada. Lo que quiere decir que, simplemente, hemos asistido a un ‘throw back’ a aquellos niveles de precio que en su día actuaron como resistencia y ahora han demostrado hacerlo como soporte. La base del canal alcista, por definición soporte, pasa en el momento actual por el entorno de los 5,80 euros. Dicho esto, estamos ante un claro mantener, pues el canal alcista en el que continúa inmerso el título es de manual, de libro.

Gráfico semanal de Grupo San José desde 2016

OHL

De este título hemos hablado largo y tendido tiempo atrás. Es rara la semana que no se analiza ya que nuestros lectores nos preguntan con frecuencia por él. Y lo cierto es que lleva en la misma situación meses y meses. Nada ha cambiado realmente desde que, en octubre de 2018, se llevara por delante el soporte de los 1,54 euros (ahora importante resistencia). Desde entonces, solo cabe seguir haciendo referencia esa gran formación bajista que en este momento permanece intacta. Pauta que se podrá o no cumplir, pues las figuras en ocasiones fallan, pero que está ahí. No hay herramienta infalible en los mercados, no tengan duda alguna de ello. Pero lo que sí que es cierto es que, se cumpla o no en el futuro, no podemos entrar comprando en el mercado ante semejante figura correctiva. Ya en su día, a finales de septiembre de 2018 (puede leer aquí el análisis), advertíamos de otra pauta correctiva similar que finalmente se cumplió y hundió al título en pocas semanas. Resumiendo, OHL es un título no apto para cardíacos y que a día de hoy sigue siendo claramente bajista en términos de medio y de largo plazo.