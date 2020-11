"Ganó porque las elecciones estaban amañadas. No se permitieron OBSERVADORES U OBSERVADORES DEL VOTO, los votos fueron contados por una compañía propiedad privada de la izquierda radical, Dominion, con una mala reputación y equipo engañoso que no pudo siquiera cumplir con los requisitos para Texas (¡que yo gané por mucho!), ¡los medios de comunicación falsos y callados, y más!”, escribió Trump en su Twitter. El tuit fue etiquetado por la red social con la advertencia "esta afirmación sobre el fraude de las elecciones es controvertido”.

Las afirmaciones del presidente saliente se produjeron después de que el viernes trascendiera que el demócrata había conseguido por fin 306 votos electorales frente a los 232 de Trump. Biden, que cosechó casi 78 millones de votos a nivel nacional, más de cinco millones más que Trump, fue declarado este viernes ganador en Georgia, donde los demócratas no ganaban desde 1992 con Bill Clinton. Esto solidificó su triunfo, después de que este jueves se anotara también Arizona, en manos republicanas desde 1996.

Poco más tarde, el mandatario saliente insistió en que no reconoce su derrota: Biden "solo ganó a ojos de los medios de noticias falsas. ¡Yo no reconozco NADA! Tenemos un largo camino por delante. ¡Esta fue una ELECCIÓN AMAÑANADA!”, escribió.

"¿Por qué los medios de noticias falsas asumen continuamente que Joe Biden ascenderá a la Presidencia, sin siquiera permitir que nuestro lado muestre, lo cual estamos preparando para hacer, cuán destrozada y violada ha sido nuestra gran Constitución en las elecciones de 2020?", se ha preguntado Trump, iniciando así una nueva serie de mensajes cuestionando los resultados de las presidenciales.

