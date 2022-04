La creación de empleo en Estados Unidos ha frenado en seco en marzo. El país norteamericano ha creado 431.000 nuevos puestos de trabajo en el último mes, quedando sensiblemente por debajo de las previsiones de consenso (490.000) y muy lejos del gran dato de febrero, donde se crearon 750.000 empleos (revisados al alza desde 678.000).

Según datos del Departamento de Trabajo, la tasa de desempleo se redujo hasta el 3,6%, una reducción de dos décimas respecto al mes anterior (3,8%), y el número de personas desempleadas cayó hasta los 6 millones. En febrero de 2020, último mes sin efecto de la pandemia de coronavirus, la tasa de desempleo se situaba en el 3,5% y el total de estadounidenses sin trabajo se cifraba en 5,7 millones.

A este respecto, los expertos de Oxford Economics creen que el informe muestra que el mercado laboral estadounidense "sigue funcionando bien" y destacan que el ritmo de los aumentos salariales "es significativamente más rápido (5,6%) que la tasa prepandémica de alrededor del 3,1%": "Los fuertes aumentos salariales deberían seguir atrayendo a los individuos al mercado laboral, impulsando la tasa de participación de la población activa. Este aumento de la oferta de trabajo será esencial para aliviar algunas de las actuales presiones inflacionistas. Al mismo tiempo, también contribuirá a impulsar un aumento de la renta agregada que mantendrá un ritmo saludable de gasto de los consumidores". "Esperamos que el fuerte impulso económico y la mayor participación de la población activa ayuden a cerrar el déficit de 1,58 millones de puestos de trabajo restantes en el segundo semestre de 2022", añaden.

Por su parte, desde Pantheon Macroeconomics apuntan que la diferencia con el consenso "es mucho menor de lo esperado" y subrayan como "cifra clave del informe" el repunte del 0,4% de los ingresos medios por hora, que solo crecieron un 0,1% respecto a febrero: "Una cifra baja es fácil de descartar como ruido. Con dos, ya es más complicado, y si fueran tres sería algo definitivo. El dato de abril es muy importante".

Entre los sectores que más han crecido destaca el sector de hostelería y ocio, con un incremento de 112.000 contrataciones en el último mes; también sobresalen las contrataciones en el sector de negocios y servicios, que han añadido 102.000 nuevos trabajadores en febrero, o el sector de la venta al por menor, en donde las contrataciones han alcanzado las 49.000, y la asistencia social, que ha añadido 25.000 nuevos trabajadores (aunque se queda 2,9 puntos por debajo respecto a hace dos años). Por otra parte, la construcción ha aportado 19.000 nuevos empleos y alcanza niveles previos a la pandemia; el sector sanitario, 8.000; el sector financiero, 16.000 y el sector manufacturero, 38.000 nuevos puestos de trabajo.

Asimismo, el número de despidos temporales alcanzó los 787.000, casi 100.000 menos que hace un mes (888.000) y alcanzando niveles previos a la pandemia. Además, el número de trabajadores despedidos de forma definitiva de sus puestos de trabajo alcanzó el nivel de los 1,4 millones, suponiendo un descenso de 191.000 respecto al mes pasado y, de nuevo, alcanzando una cota similar a la de febrero de 2020 (1,3 millones).

Por otra parte, el número de personas que dejó su anterior empleo en busca de otro se redujo en 176.000 hasta las 787.000. En cuanto a los parados de larga duración, aquellos que llevan 27 semanas o más sin trabajo, su número se redujo en 274.000 y alcanzó el nivel de los 1,4 millones: el 23,9% de todos los parados totales; sigue siendo una cifra más alta que la registrada en febrero de 2020, donde se contabilizaron 1,093 millones de parados de larga duración.

Asimismo, el número de personas contratadas a tiempo parcial por razones económicas se mantuvo en 4,2 millones y muestra un dato semejante al registrado previo al estallido de la pandemia de Covid. “Estas personas, que habrían preferido un empleo a tiempo completo, trabajaban a tiempo parcial porque sus horas o porque no pudieron encontrar un empleo a tiempo completo”, explica el comunicado del Departamento de Trabajo.

El número de personas que no forman parte de la población activa y que actualmente desean un empleo aumentó en 382.000, hasta los 5,7 millones, tras un descenso de similar magnitud en el mes anterior. Esta medida está por encima de su nivel de febrero de 2020, de 5 millones. Trabajo recuerda que “estas personas no se contabilizaron como desempleados porque no buscaban activamente trabajo durante las 4 semanas anteriores a la encuesta o no estaban disponibles para aceptar un trabajo”.

Desde Oxford Economics creen que estos datos "refuerzan la firme decisión de la Reserva Federal (Fed) de frenar la inflación y favorece una subida de tipos de 50 puntos básicos en la reunión de mayo". "De cara al futuro, prevemos que la creación de empleo se asiente en un ritmo más lento, pero aún saludable, a lo largo de este año, a medida que la economía se vea afectada por el aumento de la inflación y el endurecimiento de las condiciones financieras", explican.

Por su parte, los expertos de Pantheon Macroeconomics creen que de mantenerse las recientes tendencias de crecimiento salarial y participación, la posibilidad de una subida de tipos de 50 puntos básicos se reducirá ya que "la Fed no necesitará excederse si el mercado se está normalizando".