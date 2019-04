Tuit Traders | ¿Por qué Warren Buffett es un inversionista rentable?

Tu verdadero trabajo es encontrar personas que dirijan esos buenos negocios

No te voy a hablar de tener una bola de cristal. Tampoco de formulas infalibles para conseguirlo; así que te ruego que no te aflijas. Ser afortunado en la vida y en la inversión se trata en gran medida de aumentar sus probabilidades de éxito. ¿Y cómo aumentas tus probabilidades?

“Me he pasado horas buscando inversiones y he estudiado muchos valores”…podría decir esto. ¿Pero es eso suficiente? Estudiar, leer y trabajar investigando activos son todas condiciones necesarias para tener éxito en el mercado de valores, sin embargo, no son suficientes. Necesitas una cosa más.

Si sigues las andanzas de Warren Buffett seguro que conoces su carta a los inversores de 1982, hablando de dos de sus gerentes, Phil Liesche y Ben Rosner, Warren Buffett escribió:

“Tanto Ben como Phil dirigieron sus negocios para Berkshire con todo el cuidado que habría exigido si hubieran sido los dueños del 100% de estos negocios. No fueron necesarias reglas para imponer o incluso alentar esta actitud; Estaba incrustado en el carácter de estos hombres mucho antes de que apareciéramos en escena. Su buen carácter se convirtió en nuestra buena fortuna. Si podemos seguir atrayendo gerentes con las cualidades de Ben y Phil, no debe preocuparse por el futuro de Berkshire”.

La lección para un inversor es que, en el mercado de valores, no solo está en el negocio de encontrar buenos negocios. Tu verdadero trabajo es encontrar personas que dirijan esos buenos negocios. La fortuna es dar con esos gestores.

Las palabras "somos afortunados" aparecen más de una docena de veces en las cartas de Buffett. Cada vez que pronunció esas palabras, fue para describir su asociación con grandes gerentes que manejan los negocios que posee Berkshire. Una y otra vez, Buffett ha ensalzado la importancia de asociarse con buenas personas. En su carta de 1987 Warren cita a Winston Churchill, escribió:

Churchill dijo una vez: “Tú formas tus casas y luego ellas te dan forma”.

Encontrar un buen business es saber quien lo administra y como.

Un sabio dijo una vez, tu futuro se decide por los libros que lees y las personas con las que te asocias. Cuando compra una acción, decide asociarse, aunque indirectamente como un accionista minoritario, con los propietarios o gerentes del negocio. Básicamente, has puesto tu dinero en manos de gerentes en los que deberías confiar, y por ello es tan importante investigar a la persona que está detrás de la compañía.

Esa persona puede ser extremadamente buena en su trabajo, puede ser un hombre de negocios muy inteligente. Pero si no estás seguro de su honestidad e integridad, sigue los consejos de Woody Allen, quien dijo: "Mientras que el cordero puede acostarse con el león, el cordero no debería contar con dormir mucho".

En el largo plazo recuerda que pretendes quedarte mucho tiempo y obtener la mayor rentabilidad. Tal vez por eso me gusta tanto el scalping y el trading intradiario.

Buen Trading