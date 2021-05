Si definieramos el concepto Capital (dentro del mundo cripto) sería, en esencia, el poder de organizar los recursos económicos dentro de un sistema social, y su valor dependerá de cuánta cantidad de esos recursos se podrían destinar al beneficio del poseedor. Esta comprensión revela el valor inherente de la gobernanza dentro de la blockchain, donde las criptomonedas actúan como capital y nos ayuda a entender porque los tokens con derechos de gobernanza se podrían considerar nuevos tipos de activos de capital.

Todas las formas de capital (o valores) ofrecen algún tipo de control sobre la distribución de los recursos económicos entre un grupo de personas, o más específicamente, la gobernanza sobre ese conjunto de recursos. El capital productivo y humano, por ejemplo, influye en qué bienes y servicios se ofrecen en la economía (y, por lo tanto, cómo se distribuyen en última instancia los ingresos), el capital financiero determina la distribución del poder adquisitivo y el capital social preside cómo se utilizan los recursos de una empresa. Las formas intangibles de capital también exhiben esta cualidad: el capital político, por ejemplo, gobierna las reglas de los mercados, y el capital social impulsa la atención humana (y por lo tanto el comportamiento).

Esta idea de que el capital podría traducirse como gobernanza (y viceversa) conduce a la fuente de su valor intrínseco. Quien tenga control sobre un conjunto de recursos importantes también tiene el potencial de dirigir algunos de esos recursos en su propio beneficio. En conclusión, el valor del capital de un sistema es proporcional al valor de los recursos que gobierna.

Esta relación es muy clara en el caso del capital social en una empresa, donde el valor de una acción (que es esencialmente un instrumento de voto) se basa en su derecho a una parte de las ganancias de la empresa. La relación es menos clara en el ámbito de los intangibles, donde el capital no toma la forma de activos negociables que puedan ser cotizados en un mercado secundario, pero que permanecen presentes de todos modos. Por ejemplo, podríamos analizar el coste acumulado global que ha generado la corrupción a la sociedad para evaluar parte del valor del capital político, aunque el “capital político” no se construye para producir ganancias económicas directas para sus tenedores. Del mismo modo, podríamos observar la capacidad de los influencers de las redes sociales para beneficiarse de su fama, aunque tener muchos seguidores no garantiza por sí solo el derecho a un beneficio económico.

Esto se relaciona con las criptomonedas en la medida en que son una nueva forma de organización social.

Los dos pilares de confianza de una red de cifrado son sus modelos cripto económicos y de gobernanza. El modelo cripto económico define 'las reglas' del sistema (cuál es la unidad de trabajo, cómo pagan los usuarios, cómo se compensa a los mineros, el modelo de suministro de tokens, etc.), mientras que el modelo de gobernanza define quién tiene el poder de cambiarlos. reglas y bajo qué condiciones.

Si el capital es el poder de organizar los recursos económicos, entonces el poder de cambiar las reglas de una red de criptomonedas forma su capital. Y cuando ese poder toma la forma de un token, se puede negociar, cotizar y modelar según el mercado. En este contexto, los 'activos bajo el poder' de una red incluyen:

(1) el token en sí, que está controlado por la política cripto económica del protocolo o red; (2) los recursos productivos, controlados por la definición de 'trabajo' (por ejemplo, el protocolo de consenso) y;

(3) flujos de valor, controlados mediante la regulación de la mecánica de pago y otros incentivos para mineros, usuarios e inversores. Y a medida que aumenta el valor de estos recursos, también lo hace el valor del capital que los gobierna.

Ciertos sistemas de prueba de participación son buenos ejemplos de esta idea. Aquí, los mineros deben bloquear una cierta cantidad de tokens para tener derecho a trabajar para la red. El valor que fluye de los usuarios al lado de la oferta se distribuye a los mineros proporcionalmente a su participación. De esta manera, los tokens que se pueden apostar son una forma de capital en el sentido de que representan el poder de organizar algunos de los recursos económicos de la red, como la capacidad de producción y la distribución de ingresos. Y, en última instancia, esta es una forma de gobernanza, en el sentido de que la participación es un mecanismo para decidir cómo se deben asignar los ingresos entre los mineros. Y así, a medida que el valor de esos ingresos crece con la demanda de los usuarios, también lo hace el valor de los tokens disponibles.

Como otros proyectos DeFi, en el caso del token de Balancer Labs cuenta con un sistema de gobernanza comunitaria que puede ser ejercido por los usuarios que tengan tokens BAL.

En un principio, Balancer no tenía esta funcionalidad. Sin embargo, el equipo de desarrollo pensó hacer que la comunidad pudiera decidir sobre el futuro de Balancer. Fue así como el 23 de junio de 2020 se comenzó a distribuir el token BAL de forma semanal entre sus proveedores de liquidez, dándoles así poder de decisión en el desarrollo del protocolo.

La idea detrás del token BAL es crear un token sin valor, con una emisión limitada a 100 millones de BAL. De ellos, 25 millones fueron asignados a sus creadores, asesores e inversores, todos sujetos a períodos de consolidación. Quedan entonces 75 millones de tokens restantes que están destinados a distribuirse principalmente a los proveedores de liquidez en los próximos años. La emisión del token queda anclada a 145.000 BAL por semana, o aproximadamente 7,5 millones por año.

Esto significa que en el primer año de existencia de BAL habría un 30% de inflación del suministro del suministro inicialmente asignado de 25 millones de tokens. Esta alta tasa de inflación de la oferta está destinada a impulsar la distribución de los derechos de gobernanza del protocolo a quienes lo obtienen.

En futuros artículos, seguiré profundizando en las diferentes tipologías de tokens y sus funcionalidades.