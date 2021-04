En el anterior artículo terminé explicando las diferencias entre un Token representativo de una Divisa y un token representativo de Capital. Esto es importante que quede claro, aunque profundizaré aun mas en futuros artículos sobre como una criptomoneda o token pudiera absorber y representar las cualidades intrínsecas solo reservadas para las participaciones o acciones de una empresa.

Con estas distinciones en mente, pasemos a las “recompras”. En el mundo de las acciones cotizadas, las recompras tienden a ser una forma popular para que las empresas cotizadas logren incrementar el precio de sus acciones comprando sus propias acciones directamente en el mercado secundario. Sin embargo, las acciones recompradas no se destruyen automáticamente si no que la empresa las mantiene como acciones en autocartera. A diferencia de las acciones en circulación, las acciones en autocartera no pueden usarse para votar ni participar en las decisiones económicas de la organización. Ambos son actos circulares: no tiene sentido distribuirse las ganancias y no puede comprar lo que uno ya posee.

Al reducir el número de acciones en circulación, las recompras mejoran ciertos índices de valoración (por ejemplo, ganancias por acción (EPS), etc.) para todas las partes interesadas en adquirir alguna de las acciones que todavía están en circulación en el mercado. Esto tiende a justificar pagar un precio más alto por cada acción. Pero, si comparamos con la dinámica que hay en la industria Blockchain, destruir acciones de autocartera después de una recompra no tiene sentido desde un punto de vista económico. La recompra sola hace todo el trabajo porque lo que afecta el precio es cuántas acciones están en circulación, no cuántas existen, y las acciones en autocartera no participan.

Sin embargo, desde el punto de vista de la gobernanza en un ecosistema descentralizado, la quema garantiza que esas “acciones” en particular nunca se vuelvan a emitir, sin olvidarnos de que se podrían emitir nuevas unidades en un futuro. El protocolo Maker, por ejemplo, quema MKR a medida que genera ingresos, pero podría llegar a emitir nuevos MKR en caso de una emergencia de solvencia (como ocurrió en marzo de 2020). Lo que en última instancia controla el suministro de tokens es el protocolo de gobernanza y el contrato social entre las partes interesadas, por lo que la quema no garantiza realmente la protección contra la dilución.

El punto clave es que la eliminación de las unidades de capital en circulación funciona mejorando los índices de participación en la gobernanza del protocolo por parte de los accionistas destacados, no inherentemente porque el activo se vuelve "más escaso", y no necesariamente porque el valor total del capital aumentó. Reducir la cantidad de acciones puede aumentar el precio, pero no cambia el valor general del sistema. Es lo mismo para los tokens de capital en las redes de cifrado: las recompras tienen una influencia positiva en el precio, pero la quema no crea un nuevo valor, solo redistribuye el valor actual entre un grupo más pequeño de personas. Existe una razón por la cual las empresas que realizan muchas recompras se asocian con un bajo crecimiento.

Emisión, capitalización y crecimiento

Gran parte de la cultura de las criptomonedas asocia la idea de "inflación" con una erosión del valor. Esto puede ser cierto si hablamos en términos monetarios, pero estos términos son conceptos monetarios que no se aplican en el mundo del capital, donde la emisión de acciones o participaciones es clave para capitalizar el capital social de un sistema. La emisión es la forma más barata de adquirir capital para el crecimiento. En las startups, por ejemplo, es la forma en que los fundadores reúnen capital humano y financiero (talento y dinero) a un costo menor.

Emisión de acciones de capital cómo se adquieren los recursos necesarios para escalar. Funciona de la misma manera para sistemas más descentralizados como DAO y protocolos. Sabemos que se pueden emitir tokens para compensar a los diversos participantes en una red de criptomonedas que aportan diferentes tipos de capital: a los productores por su trabajo , a los usuarios por su negocio continuo y a los inversores por su capital y liquidez . En todos los casos, la emisión ayuda a aumentar el valor fundamental al hacer crecer el capital del sistema, que luego se convierte en un precio simbólico mayor.

Es por eso que herramientas como la minería, la prueba de participación y las recompensas de liquidez pueden funcionar tan bien. Los efectos son claros en el nuevo mundo de la minería de liquidez en DeFi: los protocolos que recompensan a los usuarios con tokens a cambio de capitalizar el sistema proporcionando liquidez (por ejemplo, Balancer Labs) crecen a un ritmo mucho más acelerado que aquellos sin tales incentivos para el capital (por ejemplo, Maker, Uniswap, hasta ahora). Pero el concepto básico, por supuesto, se remonta al propio Bitcoin, e incluso más atrás a la invención de las sociedades anónimas como organizaciones compartidas. Comprar crecimiento con dilución es un buen negocio siempre que el valor del capital crezca más rápido que la tasa de emisión. Y a medida que aumenta el valor del capital social, cuesta cada vez menos dilución adquirir más capital.

No es que no se pueda crecer sin una emisión, pero sin una nueva emisión, no hay tanto incentivo para capitalizar continuamente el sistema. Como poseedor de un token, es más probable que aumente mi contribución con el tiempo si hubiera alguna dilución, ya que no estaría interesado en perder mi porcentaje del cacho del pastel. Con la quema, el incentivo es peor, porque está aumentando la participación de los poseedores de tokens sin exigirles que aumenten su inversión. Y siempre que el precio del token no crezca a la misma velocidad que la quema (que es la mayor parte del tiempo), la quema en realidad disminuye la capitalización de mercado general de la red .

Reducir la oferta de acciones o tokens a lo largo del tiempo puede desalentar la capitalización al igual que las monedas deflacionarias desalientan el consumo. Y si la tasa de quema supera alguna vez la tasa de crecimiento fundamental, ese proyecto corre el riesgo de descapitalizar el sistema al concentrar en exceso la propiedad a expensas de la liquidez y el valor a largo plazo. Hay muchas más ventajas en la emisión inteligente que en aferrarse a la escasez. Por ejemplo, poder volver a emitir activos de autocartera para incentivar continuamente el capital productivo, revenderlos para obtener capital financiero o incluso utilizarlos como garantía para el crédito. Tenemos que superar la idea de que aumentar la escasez automáticamente significa más valor. Entonces, en lugar de quemar, pensemos en formas más creativas de reciclar ese capital.