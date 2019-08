Revisa las comisiones de tus fondos de pensiones

Estar invertido a largo plazo te aleja de los ruidos del mercado

Llega septiembre y muchos inversores españoles volvemos a las rutinas cotidianas que habíamos aparcado durante el verano. Con la vuelta al trabajo y las preocupaciones por los estudios de los hijos, casi sin darnos cuenta nos encontraremos otra vez a las puertas de la Navidad.

Las vacaciones deben habernos servido para poder planificar un poco mejor nuestro futuro. Aunque julio y agosto no han sido buenos para las bolsas, no debemos entrar en pánico ni desanimarnos. Las tensiones geopolíticas han hecho aumentar la volatilidad, especialmente el Brexit y el acuerdo comercial China-EEUU, pero seguramente dentro de un año no nos acordemos de estos problemas. Como hemos dicho en otras ocasiones, estar invertido a largo plazo te aleja de los ruidos del mercado y te permite mirar al horizonte con mayor tranquilidad.

En el caso de los fondos de pensiones, esa tranquilidad puede verse alterada por las altas comisiones que están cobrando a los inversores. Casi el 95% de los planes de pensiones están en negativo este año, y no porque todos los activos que componen las carteras de fondos hayan obtenido malos resultados. Las comisiones se están comiendo la rentabilidad.

Caer en la trampa de adquirir un fondo a cambio de un regalo o una bonificación puede resultar desastroso para tu rentabilidad en los próximos cinco años, que es el periodo mínimo que deberás estar invertido. Insistimos una y otra vez en la necesidad de elegir bien, comparando los productos de ahorro para la jubilación que hay en el mercado y revisando con minuciosidad las comisiones que tienen, que no bajan del 1,5% anual calculando los costes generales.

Antes de realizar más aportaciones, comprueba si no te interesa elegir uno nuevo que sea más barato y se centre realmente en la obtención de rentabilidad. Porque ahora mismo, en casi todos los casos, gana más la entidad financiera que el partícipe.

Los robots financieros con sus algoritmos ya trabajan para los futuros pensionistas. De hecho, gracias a la tecnología es posible ofrecer productos como Feelcapital50, un fondo que es el más barato del mercado con una comisión que no supera el 0,30%. Tal y como están los tipos de interés ahora mismo, conocer tu perfil de riesgo, saber qué rentabilidad buscas para tu dinero y cuánto te cuestan las comisiones son la claves a la hora de tener un plan de pensiones que te permita vivir con tranquilidad tu jubilación. Eso es exactamente lo que ofrece Feelcapital.