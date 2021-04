Blanco y negro. Humphrey Bogart empuja a Ingrid Bergman a subirse a un avión. No se volverán a ver jamás. Pero siempre les quedará París. Y a nosotros, unas de las despedidas más inolvidables del cine que, además, nos sirve para enlazar con el rebote del Nasdaq. Y es que a los inversores siempre les quedarán las tecnológicas, alzándose idealizadas y majestuosas, como el skyline de la capital francesa.

El selectivo estadounidense "puede hacer nuevos máximos históricos en cualquier momento, a pesar de que en parte del mes de febrero y marzo hemos asistido a correcciones importantes, pero siempre sin perder la tendencia alcista de fondo", señala el analista de Bolsamanía, J.M. Rodríguez.

"Sus máximos históricos intradía están en los 13.880, y en precios de cierre en los 13.807", añade. "Muy buena reacción del Nasdaq tras acercarse, el pasado mes de marzo, al soporte de los 12.000 puntos, precios muy cercanos a la media de 200 sesiones", subraya por su parte el también analista de Bolsamanía, César Nuez. "En estos precios el selectivo tecnológico tiene una importante banda de soporte y hemos visto como ha reaccionado muy bien", explica.

"La superación, este pasado día 1 de abril, de la resistencia de los 13.297 puntos nos hace pensar en un ataque inminente a los máximos de todos los tiempos que presenta en los 13.879 puntos" y, además "los cuatro huecos alcistas que se ha dejado desde el pasado día 31 de marzo es una muestra de una tremenda fortaleza que nos podría hacer pensar en una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 14.500 puntos en las próximas semanas", destaca.

¿Por qué el sol vuelve a brillar sobre las tecnológicas? Por la rotación de carteras, que dejan atrás los valores cíclicos para volver a invertirse en el growth.

"Desde mediados de febrero hasta mediados de marzo solo se hablaba de las caídas en la tecnología como consecuencia de la caída de los precios en los bonos USA y por ende de las subidas de las rentabilidades de los mismos", recuerda Rodríguez en su último análisis sobre el índice. Parecía que la tecnología ya no la quería nadie y el dinero se iba a solo al sector 'value', pero no", apostilla.

"Despechada y enfurecida". Así describe el analista técnico Rich Ross, de Evercore ISI , el estado de ánimo de las megacaps tecnológicas, que lo tienen todo a favor para volver a romper hacia arriba: "Solo les pido que 'sobreponderen' estos títulos tras varios meses de consolidación".

"LA TECNOLOGÍA NO ESTÁ SOBREVALORADA"

A finales del pasado mes de marzo, los expertos de Bankinter ya avisaron: "La tecnología no está sobrevalorada". Su tesis se basaba en que el multiplicador de beneficios ajustado por el crecimiento esperado o PEG es más atractivo (bajo) precisamente en las compañías tecnológicas (Nasdaq-100, por ejemplo) y más aún en las compañías de semiconductores, que se revelan como las más “baratas” de todas.

Tras ser consultado por Bolsamanía, el Departamento de Análisis y Mercados de la entidad afirma que “mantenemos nuestra exposición estratégica a empresas de crecimiento, sobre todo en tecnología mientras incrementamos el peso de los sectores más ligados al ciclo (financieras y servicios)”.

De hecho, en su informe Top USA Selección del mes de abril siguen recomendando, al igual que en el mes anterior, valores como Facebook, Microsoft y Alphabet, la matriz de Google. ¿Nos lanzamos a la piscina?

Top USA Selección. Fuente: Bankinter.

Hablemos de Facebook. La popular red social, entre escándalo y escándalo de privacidad, también sube en bolsa. Y mucho últimamente. "Ha perforado a principios de semana la resistencia que tenía en sus máximos de septiembre del 2020, en la zona de los 304-305 dólares, y es ahora el primer soporte a tener en cuenta", explica Rodríguez. "Acaba de romper un amplio movimiento lateral desde el pasado mes de septiembre, y esto suele conllevar importantes subidas en las próximas semanas y meses", añade.

Pasemos a Microsoft. Esta tiene "un gráfico mucho más claro", según Rodríguez. "Es un valor clarísimamente alcista que no para de subir, y desde el 2015 tiene una recta directriz alcista que pasa ahora por el entorno de los 180, zona de soporte muy importante, pero muy alejada de los niveles actuales", establece. Además, el analista subraya que "acaba de superar la zona de resistencia de los 245-246 dólares, que es el primer soporte, y por debajo tenemos la zona de los 240, por lo que la primera caída a la zona de los 240-245, debería ser una oportunidad de subirse al tren de las compras".

No olvidemos a Alphabet. La matriz de Google, al igual que las otras dos, también ha superado sus máximos históricos a principios de esta semana. En su caso, "tras superar la resistencia de los 2.145 dólares, ahora zona de soporte, y a diferencia de otros lo que me gusta es que desde marzo del año pasado tiene una recta directriz alcista impecable con cuatro puntos de apoyo que pasa por el entorno de los 1.980", argumenta Rodríguez. "Cualquier corrección importante a corto plazo puede ser también oportunidad de compra", apostilla.