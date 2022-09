No hubo sorpresas y Apple dio a conocer este miércoles en su evento 'Far Out' sus esperados nuevos productos, una lista encabezada por su producto estrella: el iPhone. La compañía de Cupertino ha presentado en sociedad al nuevo modelo de la familia de teléfonos móviles, el iPhone 14, al que acompañan distintos modelos como el iPhone 14 Plus, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. Como viene siendo habitual con cada lanzamiento de Apple, la expectación entre sus seguidores era total y así se ha hecho notar en internet.