Seguro de viaje: ¿qué coberturas debe incluir para que valga la pena contratarlo?

La mayoría los utiliza pensando en posibles incidentes relacionados con la salud

Contratar un seguro de viaje es algo esencial que muchos no tienen en cuenta antes de salir de vacaciones. Sin embargo, pueden servir para protegernos en caso de posibles imprevistos desde la pérdida del equipaje hasta algún percance relacionado con la salud. Por ello, a la hora de contratar uno, es importante conocer las coberturas que incluye en función de tipo viaje que se va a hacer y el destino.

Los españoles piensan que están asegurados frente a los diferentes riesgos que pueden tener a lo largo de un viaje. De hecho, siete de cada diez creen estar asegurados si tienen un problema de salud o su vehículo de avería, el 68% frente a un accidente de avión, tren o tráfico y el 62% que tiene cubierto la pérdida de sus efectos personales como equipaje, ropa o dinero.

Así se refleja en un barómetro elaborado por Europ Assistance e Ipsos, en el que también queda constancia de que lo más importante para los españoles a la hora de salir de viaje es la cobertura de garantía médica (64%), la cancelación del viaje (56%), el traslado médico de urgencia y la pérdida de equipaje (36%).

Pero el seguro de viaje es algo que no siempre viaja en la maleta de los españoles, pese a que para acceder a algunos países es obligatorio contar con uno. Menos de un 13% lo contrata de forma habitual cuando reserva sus vacaciones. Entre las razones está que no piensan en ello (35%), no creen que haya riesgos (31%), es demasiado caro (26%) o porque no viajan muy a menudo (24%). "El desconocimiento de sus ventajas o las coberturas tan variadas que incluyen pueden ser algunos de los motivos de su no contratación". "Existen distintas modalidades de seguros de viaje que se adaptan a los distintos perfiles de viajero. Si solo se va a hacer un viaje al año no se debe contratar el mismo que o si se va a realizar varios. Tampoco es lo mismo irse de vacaciones que viajar por negocios o por estudios", señalan en Rastreator.

Una de las coberturas en las que hay que fijarse es en la de gastos médicos. La cantidad máxima cubierta es un factor que puede encarecer la póliza, pero ampliar el límite de la cobertura de gastos médicos depende del país al que se viaje. Por ejemplo, EEUU no tiene sanidad pública por lo que es recomendable que la cobertura de gastos médicos sea lo más elevada posible.

En países como EEUU, donde la sanidad no es pública, es recomendable que la cobertura de gastos médicos sea lo más elevada posible

Junto con la asistencia sanitaria, la relacionada con el equipaje es la cobertura más contratada. Con ella, el asegurado tendrá derecho a una indemnización en caso de pérdida, robo o daños del equipaje durante el transporte. Algunas pólizas también incluyen cuando la sustracción se produce en el interior de una habitación de hotel o de un vehículo. Por otro lado, los seguros de viaje pueden incluir garantías de accidente para cubrir al asegurado en caso de invalidez permanente, o a sus familiares en caso de fallecimiento.

Entre las principales aseguradoras, el de Mapfre es el seguro de viaje que cubre la asistencia sanitaria, la repatriación o la estancia de un acompañante en caso de enfermedad, además de la indemnización por robo, pérdida o deterioro del equipaje y el retraso del medio de transporte, mientras que para cubrir la cancelación del viaje hay que contratar otro seguro específico. Igual que SegurCaixa, solo que la aseguradora de CaixaBank cubre el retraso a partir de las 6 horas y, en caso de cancelanción, da la opción de indemnización si se debe a un problema con el medio de transporte o devolución del importe abonado si se debe a un problema grave del asegurado.

Axa cubre la asistencia sanitaria, siempre que sea por un importe de entre 6.000 a 80.000 euros, y la repatriación, pero no la estancia de un acompañante. La indemnización por robo, pérdida o deterioro del equipaje se hará hasta 1.200 euros, y no incluye ni el retraso ni la cancelación, para lo que la compañía dispone de un seguro específico. En el caso de Sanitas, la asistencia sanitaria cubierta es de hasta 80.000 euros en Europa y 100.000 euros en el resto del mundo, la estancia del acompañante es máximo 120 euros diarios. La repatriación por enfermedad y la indemnización por robo, pérdida o deterioro del equipaje están incluidas, el retraso del transporte solo a partir de 6 horas y la cancelación del viaje es opcional.