El Ministerio de Sanidad rechaza que los menores de 60 años puedan elegir voluntariamente vacunarse con AstraZeneca, como planteaban algunas CCAA, según ha anunciado este miércoles, con lo que esta medida no se incluirá en la actualización del plan de vacunación.

"Debe recordarse una vez más que la elección de la vacuna no puede establecerse por elecciones individuales, sino que debe basarse en la eficacia y la indicación para los diferentes grupos de población. Tampoco parece oportuno en el momento actual ofrecer la vacuna de Vaxzevria [AstraZeneca] a personas de menos de 60 años que voluntariamente quieran vacunarse. La propuesta no solo puede entrar en contradicción con los principios éticos en los que se fundamenta la propia Estrategia, sino que, además, si aún no se dispone de suficiente información para adoptar la decisión más adecuada, el valor del consentimiento informado como garantía de una decisión autónoma, sería muy discutible", señala el documento.

Mientras tanto, la administración de una segunda dosis a aquellas personas menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca sigue aún en el aire, aunque ya se ha iniciado un estudio para valorar la posibilidad de que se les inyecte una segunda dosis de Pfizer. Según Sanidad, aún "hay varias posibilidades para completar la pauta de vacunación en estas personas", sobre todo si se tiene en cuenta que el periodo recomendado de administración de la segunda dosis es a las 12 semanas de la primera. No obstante, una sola dosis de AstraZeneca ya confiere una inmunidad del 80,4%.

La Comisión de Salud Pública, reunida con carácter de urgencia, aprobó este martes la sexta actualización de la Estrategia de Vacunación frente al coronavirus y acordó mantener el intervalo de dosis de vacuna en 21 días de diferencia entre la primera y la segunda en el caso de Pfizer-BioNTech, y de 28 días para la desarrollada por la compañía Moderna.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se reúne este miércoles, y como cada semana, con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) con el fin de analizar la estrategia de vacunación frente al Covid-19 y la evolución de la pandemia en España.

La reunión se produce un día después de que la compañía Janssen haya levantado la suspensión de distribución en Europa de su vacuna contra el coronavirus, una vez que el comité de seguridad de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya confirmado que el beneficio-riesgo general sigue siendo positivo, aunque haya ha observado "un posible vínculo con casos muy raros" de coágulos sanguíneos inusuales relacionados con las plaquetas bajas en sangre.

Otra de las novedades que recoge la actualización de la estrategia de vacunación es que la vacuna de Janssen se administrará en personas entre 70 y 79 años una vez valorada y avalada por la EMA. Esta vacuna consta de una sola dosis y ha estado relacionada con casos muy raros de trombosis en menores de 60.

Las personas entre 60 y 65 años de edad (nacidas entre 1956 y 1961) recibirán, en principio, la vacuna Vaxzevria (AstraZeneca), avanzando en el año de nacimiento según la disponibilidad de dosis; mientras que quienes tengan entre 51 y 59 años (nacidos entre 1962 y 1970) recibirán la vacuna que se considere en función de la disponibilidad, el contexto de la pandemia y de las evidencias.

No obstante, la vacunación de menores de 60 años de edad se pospone, de momento, exceptuando al personal sanitario y sociosanitario que se incorpora a primera línea, en residencias de mayores y en pacientes de muy alto riesgo. Estas personas se vacunarán con las vacunas disponibles, aunque nunca de AstraZeneca.