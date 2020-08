Los contagios por coronavirus no dejan de crecer en España. El Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa ha notificado este jueves que la cifra total de personas contagiadas por Covid-19 en España ha aumentado en 7.039 casos, de los cuales 3.349 corresponden a los registrados en las últimas 24 horas. La cifra total de contagios desde que se inició la pandemia asciende ya a 377.906 personas.

Por otro lado, Sanidad ha actualizado la cifra de muertes por el virus, que se sitúa ya en 28.813, tras registrarse 16 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. Según el ministerio, han perdido la vida por el virus 122 personas en los últimos siete días.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha explicado en rueda de prensa desde Moncloa que el aumento de fallecimientos se debe, principalmente, a la notificación que han hecho dos comunidades autónomas: Aragón y Madrid.

De hecho, la Comunidad de Madrid sigue siendo la región que registra más contagios, tras sumar 1.020 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Le siguen el País Vasco, con 547 casos, y Aragón, con 352.

Asimismo, en los últimos siete días se han producido 1.407 ingresos hospitalarios (130.836 en el cómputo global de la pandemia) y 90 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), para una cifra conjunta de 12.045.

Simón ha asegurado que actualmente en España se están haciendo "por encima de las 60.000 PCR diarias", lo que está ayudando a detectar los contagios. Según ha dicho, en una semana se están detectando entre 118.000-120.000 casos, lo que "es mucho, y por supuesto esto se refleja en los datos". Por eso ha hecho un llamamiento a la responsabilidad.

"Que nadie se confunda: las cosas no van bien", ha dicho Simón. "El que detectemos mucho no implica que no haya transmisión, sigue habiendo mucha, cada día más", y "a medida que aumente la transmisión, seguirá creciendo el número de casos hospitalizados", ha dicho. Por eso ha hecho un llamamiento a los 'influencers' que tienen miles de seguidores en las redes sociales para que ayuden a controlar la epidemia.