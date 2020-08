El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha hecho este jueves un llamamiento a la responsabilidad de los españoles para frenar la transmisión del coronavirus, que sigue aumentando sin freno, y ha pedido especialmente a los 'influencers' con miles de seguidores en las redes sociales que se impliquen y ayuden a que la población se conciencie.

"Hay muchos 'influencers' en España con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia", ha señalado en rueda de prensa desde Moncloa, en la que ha dado cuenta de los datos notificados este jueves por el Ministerio de Sanidad: 7.039 nuevos casos, 3.349 en las últimas 24 horas.

Según Simón, aunque actualmente la hospitalización está en el 4%, lejos del 50% o más que se llegó a alcanzar durante el pico, y de que la letalidad también está bajando, y actualmente es de en torno al 0,4%, no se puede bajar la guardia. "Que nadie se confunda: las cosas no van bien. El que detectemos mucho no implica que no haya transmisión, sigue habiendo mucha, cada día más", ha remarcado.

Y hay que tener claro que "a medida que aumente la transmisión, seguirá creciendo el número de casos hospitalizados". "Si seguimos dejando que la transmisión siga hacia arriba, habrá muchos hospitalizados, ingresados en UCI y fallecidos. Esto no podemos dejar que siga. Tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos que hacer", ha insistido.

De ahí su llamamiento a los 'influencers', a los que siguen los jóvenes, que son la franja de edad que más se está contagiando. Aunque ha pedido "no criminalizar a nadie", sí que ha recordado que si un joven se contagia de Covid-19 luego puede infectar a sus familiares, también a sus abuelos, que son pacientes de riesgo.

"Entiendo que la gente quiera ir de fiesta, pero hay maneras y maneras de ir de fiesta. Debemos concienciar a la gente de lo que hay que hacer, no de lo que no hay que hacer". El médico cree que los 'influencers' pueden ayudar en esta tarea, pero también "otra gente con mucho peso" en las redes sociales, o con mucha visibilidad, como él, que "tienen una población que les siguen" y que "pueden ayudar a que las medidas de prevención y control se implementen correctamente".

Simón ha incidido en que "hay maneras de pasarlo bien sin poner en riesgo a nadie", y por eso "tenemos que dar un paso más allá". "No podemos permitir que esto se nos vaya de las manos. No podemos dejar que eso pase", ha concluido.