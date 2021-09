Dos empresas de capital privado y un destino: Morrisons. La cadena de supermercados británica es el objeto de deseo de dos firmas estadounidenses. Eso sí, mientras se decide su venta, la compañía ha anunciado la caída del 37% de su beneficio neto en la primera mitad del año a causa del Covid-19.

Concretamente, el beneficio neto de la empresa antes de impuestos se ha situado en los 105 millones de libras esterlinas en los seis primeros meses del año, cifra muy inferior a los 167 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Morrisons sigue además por detrás de Tesco, Sainsbury's y Asda en cuanto a ingresos anuales, según sus cuentas publicadas este mismo jueves.

El grupo ha mantenido además sus previsiones para lo que resta de año, pero ha advertido de que se verá afectada por cierta inflación de los precios, en buena parte, por el subidón de las materias primas que arrojan cierta preocupación sobre su cadena de suministro.

Desde Morrisons, que cuenta actualmente con 497 tiendas operativas y más de 110.000 empleados, reconocen que el coronavirus ha dejado una mella de 41 millones sobre su balance. Por su parte, las ventas 'like for like' han retrocedido un 3,7% en el segundo trimestre tras avanzar un 2,7% en el primero.