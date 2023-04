La consultora tecnológica Izertis ha publicado este miércoles sus resultados financieros de 2022 en los que su beneficio ha aumentado un 57,4% hasta los 3,7 millones de euros, mientras que los ingresos han escalado hasta los 92,2 millones de euros, un 35,6% más respecto a 2021.

Según la empresa cotizada en BME Growth, el aumento de los ingresos consolida la aceleración del crecimiento mostrada en 2021 (+28,6%) y 2020 (+9,1%), hasta repuntar un 90% en 3 años. “Nuestros resultados muestran claramente que no solo hemos mejorado nuestros ingresos, sino que hemos optimizado notablemente nuestros procesos operativos para ser más productivos. Esto nos ha permitido, prácticamente, alcanzar con un año de antelación el objetivo relativo al Ebitda que nos habíamos fijado en nuestro plan 2020 – 2023”, ha explicado Pablo Martín, presidente y CEO de Izertis.

En cuanto al Ebitda, esta magnitud se ha situado en los 12,1 millones de euros, un aumento del 53,6% respecto al ejercicio anterior. Este resultado, señalan desde la compañía, se debe a un margen del 13,1% sobre ingresos, que supone una cifra récord en su serie histórica.

Por otro lado, Izertis presenta una tesorería de 35,6 millones de euros, multiplicando por 8,6 veces los 4,2 millones presentados hace tan solo 3 años. Además, su plan de inversiones ha recibido el apoyo del Fondo Crisae Private Debt (Banco Sabadell), o de inversores institucionales como Metagestión, que se ha incorporado al accionariado de Izertis durante 2022.

PLAN ESTRATÉGICO 2027

Además de los resultados financieros, Izertis ha anunciado su nuevo Plan Estratégico 2027, en el que destaca el objetivo de alcanzar los 250 millones de ingresos totales y un Ebitda de 33 millones al cierre de ese año.

Martín ha definido el plan como “ambicioso, aunque avalado por una larga trayectoria de 26 años de crecimiento ininterrumpido”. “Hemos superado con solvencia todos los retos que nos hemos planteado”, ha destacado.

“Nuestra fortaleza financiera, junto a nuestra capacidad de crecer por encima del sector de forma rentable y sostenible, nos ha permitido presentar siempre números en positivo a nuestros accionistas a lo largo de toda nuestra historia”, ha añadido el presidente y CEO de la firma española.

URETA, NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO

Asimismo, el fundador y actual presidente de la entidad financiera Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, formará parte del Consejo de Administración de Izertis, tras su entrada este miércoles a la compañía como miembro independiente.

“Con esta nueva figura, la multinacional especialista en procesos de transformación digital suma a su proyecto un perfil de referencia en el sector de inversión y banca de referencia internacional, que acumula en su hoja de servicios más de 40 años de experiencia, de cuales, 25 de ellos han sido desarrollados en funciones ejecutivas de alta dirección y de gobierno de entidades del sector financiero”, explican desde Izertis.

Asimismo, desde la compañía destacan que el ingreso de Ureta en el Consejo de Administración “abrirá nuevas oportunidades de desarrollo de negocio en el aspecto financiero y económico de la compañía española, además de generar nuevas sinergias para su crecimiento a corto y largo plazo”.

“Este proyecto en el que me embarco me ilusiona especialmente, al tratarse de un sector en constante crecimiento, con un equipo directivo que ha demostrado con hechos hasta dónde puede llegar. Con mi llegada espero aportar mi experiencia a este equipo al que conozco de cerca y al que he visto trabajar desde hace mucho tiempo. Mi deseo es que podamos crecer afrontando de manera conjunta los retos que nos depare el mercado”, ha afirmado Ureta.