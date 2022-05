Fluidra ha anunciado un beneficio neto de 75 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un aumento del 12%. La compañía ha señalado que este beneficio se ha visto afectado por el efecto no recurrente del proceso de refinanciación llevado a cabo en enero. El beneficio de caja neto (excluyendo las partidas no monetarias y los gastos no recurrentes) se situó en 103 millones, un 26% más.