Bed Bath & Beyond ha reportado unas pérdidas netas de 366 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022. Una cifra que acentúa los números rojos presentados por la minorista para el hogar durante el mismo periodo de 2021, cuando los datos alcanzaron tan "solo" los 73 millones de dólares.

Este resultado negativo se traduce en una pérdida por acción de 4,59 dólares, frente a los 0,72 centavos del segundo trimestre de 2021.

Tras la publicación de este mal informe de ganancias, las acciones de la entidad se dejan más de un 4% en Wall Street.

Las ventas de la minorista también han caído un 28%, hasta los 1.437 millones de dólares. Por canales, las ventas disminuyeron un 28% en tiendas y un 22% on line en comparación con el segundo trimestre del año fiscal de 2021.

El EBITDA ajustado registró unas pérdidas de 168 millones de dólares, en comparación con los 85 millones de dólares (en positivo) del mismo periodo del año anterior, lo que supone una caída de 253 millones de dólares.

El único dato positivo que se extrae de estos resultados es que el lanzamiento de Welcome Rewards durante el trimestre registró 6,3 millones de miembros, lo que refleja un aumento de aproximadamente el 30% en nuevos integrantes.

No obstante, estos resultados negativos no han sido una sorpresa para la compañía. "Nuestros resultados para el segundo trimestre llegaron como se esperaba y anunció anteriormente. Si bien nuestros resultados de ventas y ganancias aún no reflejan las acciones estratégicas y financieras que hemos iniciado para cambiar nuestro desempeño, sí demuestran un progreso secuencial en varias áreas clave. Nuestro programa de lealtad Welcome Rewards también continúa ganando impulso con la expansión de membresía en más de 1,3 millones desde finales de agosto, para un total de 6,4 millones de miembros desde su lanzamiento este verano. Los miembros inscritos representan compras más frecuentes y valores de transacción más altos", ha indicado Sue Gove, director ejecutivo interino de BBBY.

Desde la entidad confían en que los cambios puestos en marcha comiencen a dar próximamente resultados. "Hemos trabajado rápidamente para implementar cambios estratégicos y financieros para aumentar el efectivo a través del crecimiento del negocio y reducir nuestra estructura de costes en aproximadamente 250 millones en la segunda mitad del año", ha afirmado Gove.

En una presentación ante inversores el pasado mes de agosto, la entidad indicó que planea utilizar los ingresos netos de cualquier venta de valores para "fines corporativos generales", incluido el pago de deuda, la recompra de acciones o el financiamiento de posibles adquisiciones.

Igualmente, adelantaba que iba a cerrar alrededor de 150 de sus tiendas de "menor producción" y reduciría su plantilla en aproximadamente un 20% en su personal corporativo y de la cadena de suministro.