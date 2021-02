El Ibex 35 (+1,96%) ha avanzado con ganas este martes hasta los 7.950 puntos, mientras los inversores siguen pendientes de las noticias relacionadas con los resultados empresariales (en España han publicado Liberbank y Unicaja) y con la evolución de la vacunación en el mundo. Los números verdes se han impuesto con claridad, con el sector turístico ( IAG +5,34% y Aena +3,95%) y los bancos (Sabadell +7,14%, BBVA +6,01%, Santander +4,96%) entre los que más han subido dentro del selectivo español.

El índice EuroStoxx Banks ha subido cerca de un 3% y ha sido el principal motor de las ganancias en las bolsas europeas. Recordamos que Santander publica este miércoles sus resultados del cuarto trimestre y del conjunto de 2020, con el foco centrado en el dividendo que podrá pagar en base a su beneficio anual.

Dentro del Mercado Continuo, han destacado las fortísimas ganancias de Grenergy, Solarpack y Soltec, que se han disparado en Bolsa por el apetito inversor en energías renovables, considerado uno de los temas de inversión más importantes para 2021.

Por otra parte, la 'Reddit-manía' sigue en el foco, ocupando titulares. Los foreros se centran ahora en la plata, que llegó a superar brevemente los 30 dólares por onza este lunes para bajar ahora hasta 27. Aunque la revuelta de los minoristas ha perdido fuerza, ya que tanto la plata como otros valores como Gamestop están bajando con mucha fuerza esta jornada.



Los expertos de Oanda avisan de que los foreros no lo tienen tan fácil con la plata como lo han tenido con GameStop. "Todo sugiere que el rebaño minorista puede estar dirigiéndose a un momento de Waterloo con la plata-manía. El ejército de Reddit está gritando 'pump and pump', pero la realidad dirá 'pump and dump'. En ese caso, es probable que Reddit se desangre", advierten.

DATOS ECONÓMICOS

El calendario de este martes ha incluido varios datos macro relevantes. En España, ha destacado el paro de enero (sube en 76.216 personas), mientras que en la Zona Euro se ha publicado el PIB de 2020 (cayó un 6,8% tras una contracción del 0,7% en el cuarto trimestre).

Por otro lado, cabe subrayar que la Reserva Federal de Australia ha dejado los tipos de interés sin cambios en el 0,10%, tal y como se esperaba. La RBA se ha comprometido a comprar otros 100.000 millones de dólares australianos de bonos del Estado y del Gobierno una vez que el actual programa haya acabado en enero.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

En cuanto al aspecto técnico del Ibex, el selectivo tiene su primer soporte en los 7.663 puntos y su primera resistencia en los 8.000, niveles que está atacando este martes. "No volveremos a ver ni la menor señal para el optimismo mientras que se mantenga cotizando por debajo de estos precios", explican los expertos de Bolsamanía.

En otros mercados, el petróleo Brent rebota un 2,4%, hasta 57,72 dólares, mientras el euro se deprecia un 0,28% y se cambia a 1,2025 dólares. Además, la rentabilidad del bono español a 10 años sube ligeramente hasta el 0,11%.