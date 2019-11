El Ibex (+0,96%) reduce las pérdidas semanales al 1,4% y recupera los 9.200

El selectivo rompe con una racha de cinco sesiones consecutivas en negativo

El Ibex rompe su mala racha. Tras cinco sesiones consecutivas en rojo, el selectivo español ha conseguido rebotar este viernes un 0,96% y ha recuperado los 9.200 puntos (9.261). En el conjunto de la semana, que ha sido complicada para el mercado español tras el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos, ha reducido las pérdidas al 1,4%.

Desde que se alcanzó el pacto, el sector bancario ha sido el más castigado, pero hoy se han recuperado. Todas las entidades financieras han cerrado es positivo, con Bankia (+2,62%), Sabadell (+1,52%) y CaixaBank (+1,35%) como las más beneficiadas de la sesión.

Observando el Ibex en conjunto, Cellnex (4,35%) ha liderado las alzas pese a presentar al cierre de ayer sus cuentas de los nueve primeros meses del año, en los que perdió 12 millones de euros. Sin embargo, los inversores han premiado los planes de expansión de la compañía.

Merlin Properties (+3,34%) e IAG (+2,94%) también han cotizado con importantes subidas, mientras que solo tres valores han terminado en negativo (Red Eléctrica: -0,84%; Viscofan: -0,54%; Grifols: -0,51%).

En el Mercado Continuo ha destacado las alzas del 3,74% en Duro Felguera, gracias a un ebitda ascendente que dejó en un segundo plano los 3,6 millones de euros que la compañía perdió hasta septiembre. Tubos Reunidos (+1,24%) también ha repuntado tras presentar 'números rojos' en sus cuentas de los nueve primeros meses del año. Quien no se ha salvado ha sido Quabit Inmobiliaria (-3,52%), que aumentó sus pérdidas en un 68% interanual, hasta los 26,4 millones.

GUERRA COMERCIAL

Más allá de nuestras fronteras, los inversores digieren su mirada hacia los últimos desarrollos sobre la guerra comercial y el nuevo juego del gato y el ratón de China y EEUU sobre el acuerdo parcial entre ambos países. La última hora pasa por las declaraciones del asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, quien dijo el jueves que Washington se está "acercando" a este tratado con Pekín.

El país asiático se mantiene inamovible de su posición sobre la retirada de todos los aranceles, mientras que EEUU concentra sus esfuerzos en las compras agrícolas. "China ha subrayado en repetidas ocasiones que la guerra comercial dio comienzo con la imposición de aranceles y también debe acabar con la eliminación de los aranceles", ha apuntado en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng.

ANÁLISIS TÉCNICO

"El Ibex cierra la semana con caídas medias del 1,5% y al menos ha conseguido recuperar el nivel de los 9.200 puntos. Antes soporte y ahora resistencia. Con todo, es pronto para lanzar las campanas al vuelo por cuanto para poder decir que el sesgo bajista de 'trading' de corto plazo ha quedado anulado necesitamos que el hueco bajista de este miércoles (9.307) se cierre, o lo que es lo mismo se anule", apunta José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Dicho con otras palabras, en la medida en que 'gap' no se cierre entendemos que estamos ante un rebote dentro de una fase correctiva de corto plazo. Pero todo esto, a su vez, dentro de una impecable tendencia alcista para el conjunto de las bolsas europeas y, sobre todo, en Wall Street. Que este viernes vuelve a marcar nuevos máximos de todos los tiempos. Digamos que el problema, como en tantos momentos, es de nuestro mercado", añade.

"Y prueba de ello lo tenemos en los bancos. El sectorial bancario europeo ha caída un 2% en la semana vs. -5% de media de caída de nuestros bancos. Y ya sabemos por experiencia que sin los bancos no podemos llegar muy lejos. El miedo que me da es qué será de nosotros cuando el resto de índices decida tomarse un pequeño y merecido descanso (fase de reacción). ¿Sabremos capear el temporal? Seguro que no", concluye el experto.