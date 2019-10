El Ibex pierde un 1,23% arrastrado por Santander y con un ojo en la Fed

La entidad cántabra se ha dejado un 4% tras publicar sus cuentas

El Ibex ha sido el peor índice europeo de este miércoles tras caer un 1,23%, hasta los 9.284 puntos, arrastrado por los descensos en Santander, que ha cedido un 4,06% tras publicar resultados. El selectivo y el resto de bolsas europeas se han movido con cautela a la espera de lo que decida esta tarde-noche la Reserva Federal (Fed). Dentro del índice español han destacado también las subidas en Ence (+3,1%) y los fuertes descensos en Cie Automotive (3,83%), ArcelorMittal (3,51%) y Meliá (3,48%).

Santander ha ganado un 35% menos en los primeros nueve meses del año y un 64% menos en el tercer trimestre estanco. Esta caída ya se anticipaba por el impacto del deterioro del fondo de comercio en Reino Unido y de los costes de reestructuración en España.

Hoy también han publicado cifras otras muchas compañías, como Iberdrola (-0,24%), Naturgy (+0,67%), REE (+1,83%) y MásMóvil (-1,59%). Al cierre de la jornada de ayer, fue Aena quien presentó sus resultados, con un aumento del beneficio del 9,4%. Aún así, una rebaja en las previsiones de pasajeros y una advertencia de Moody's ha hecho que sus acciones hayan caído un 2,38%.

Fuera de España, han destacado las cuentas de Credit Suisse, con un beneficio que ha duplicado el del tercer trimestre de 2018, alcanzando los 881 millones de francos suizos. Además, Deutsche Bank ha comunicado unas pérdidas de 4.116 millones hasta septiembre por la reestructuración. El banco alemán se ha dejado más de un 7% en el Dax. En Estados Unidos anuncian sus cifras Apple y Facebook.

Dejándo a un lado las cuentas, en el Mercado Continuo hay que destacar a DIA, que se ha disparado un 50,87% sin ninguna noticia que lo justifique y coincidiendo con el arranque de su ampliación de capital de 605 millones de euros.

ESTA TARDE SE CONOCE LA DECISIÓN DE LA FED

En cuanto a la Fed, esta tarde se confirmará si, como todo el mundo espera, recorta los tipos de interés en 25 puntos básicos. El mercado lo descuenta desde hace tiempo y otorga a esta opción una posibilidad del 97%. Sin embargo, las elevadas incertidumbres que enfrenta la economía por la guerra comercial obligarán al banco central a fijar su política "reunión a reunión", tal y como el propio organismo ha explicado.

Respecto a los datos macro de la jornada, el PIB de Estados Unidos se desacelera ligeramente al crecer un 1,9% en el tercer trimestre (se esperaba un aumento del 1,6%). Al cierre del mercado en Europa, los índices neoyorkinos cotizan sin rumbo claro, también a la espera de conocer la decisión que adopte el banco central estadounidense.

ANÁLISIS TÉCNICO

Al final el 'reversal' del Ibex de la sesión del 17 de octubre se ha salido con la suya. Si recuerdan, en dicha sesión decíamos que lo normal era asistir a una corrección en el índice por cuanto el precio había tocado la parte alta del canal alcista y que, además, este tipo de figuras de 'ida y vuelta' acostumbraba a traer correcciones de corto plazo. Y lo cierto es que ha tardado varias sesiones pero al final la corrección ha llegado", apunta José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"El 'reversal' no se anuló por cuanto en ningún momento el precio se ha colocado por encima de los máximos de ese día, en los 9.500 puntos. Y aunque en el muy corto plazo podemos asistir a un rebote, no descartamos que termine buscando apoyo en la base (soporte) del canal alcista de corto plazo. Esto es, como ya advertimos, independientemente de que se cerrara el hueco bajista de los 9.410 puntos", ha destacado.

"Ya dijimos que era un hueco y que como tal o se cerraba o no se cerraba. Se trataba de una espada de Damocles que fue atacada en una decena de veces sin éxito y con la que no podíamos. Sin embargo, el pasado viernes cerramos este hueco y por lo tanto ahí teníamos y tenemos una importante señal de fortaleza por cuanto ya no está. Ese 'gap' forma parte de la historia", añade el experto.

"Pero es independientemente de las correcciones de corto plazo, pues la pérdida de 'momentum' (velocidad de crucero) era y es evidente. Y para poder recargar de nuevo las pilas y seguir subiendo necesitamos de correcciones como la actual. Como siempre nos gusta recordar... hasta para seguir subiendo necesitamos de correcciones contra tendencia (fases de reacción)", concluye.