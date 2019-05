El Ibex cede un 1% en la semana y se aproxima al soporte de los 9.360 puntos

El Ibex ha cerrado este viernes con un retroceso del 0,09%, que le ha situado en los 9.409 puntos. En el conjunto de la semana, que ha durado cuatro días por la festividad del 1 de mayo, ha cedido un 1,03%, lastrado principalmente por la negra sesión que vivió el jueves. El selectivo español inició el quinto mes del año apropiándose del ‘sell in May and go away’, con una caída del 1,59%, que lo arrastró por debajo de la cota psicológica de los 9.500 puntos y con un aspecto técnico que no augura nada bueno, que le aproxima al soporte de 9.360 enteros.