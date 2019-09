El Ibex aguanta los 9.000 puntos pese a la caída de Inditex y a la espera de Draghi

La matriz de Zara ha cedido un 4% tras presentar sus resultados trimestrales

El Ibex 35 ha bajado un 0,21% pero ha aguantado los 9.000 puntos (9.059,50 enteros) pese a la corrección cercana al 4% que ha registrado Inditex. La matriz de Zara ha presentado sólidos resultados, pero los inversores han vendido el valor tras las fuertes subidas que acumulaba hasta la fecha. Los bancos han sido también un lastre a la espera del Banco Central Europeo (BCE), que se reúne este jueves y del que se espera mucho ... tal vez demasiado.

Inditex ha bajado un 3,88% después de presentar un beneficio neto en su primer trimestre fiscal de 1.549 millones de euros, un 10% más que en el mismo período de 2018. Las cifras han gustado a los analistas y los expertos de Bolsamanía interpretan estas caídas como una recogida de beneficios tras las fuertes alzas registradas por la compañía textil en los últimos tiempos.

En cuanto a otros valores que han destacado este miércoles, Siemens Gamesa (+4,11%), Indra (+2,97%) e Acciona (+2,89%) han liderado los avances en el selectivo español.

En otros mercados, el euro se deprecia un 0,43%, hasta 1,0995 dólares. Además, el petróleo Brent cae un 0,4%, hasta 62,12 dólares. Por su parte, la rentabilidad del bono español cae al 0,25%, mientras la prima de riesgo de España repunta hasta 83 puntos.

INCERTIDUMBRE SOBRE EL BREXIT

En cuanto al divorcio entre la Unión Europea y Reino Unido, con el Parlamento británico cerrado hasta mediados de octubre, los analistas señalan que el drama político se tomará un respiro, no así las incertidumbres.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha insistido en que quiere un acuerdo que le permita abandonar el bloque comunitario de forma ordenada el 31 de octubre, por lo que es previsible que se embarque en otra ronda de negociaciones con Bruselas.

El escollo sigue siendo la salvaguarda en la frontera con Irlanda del Norte, el conocido 'backstop', un punto en el que la UE no está dispuesta a ceder ni un ápice. Asimismo, los líderes comunitarios no parecen dispuestos a ofrecer otra prórroga a Reino Unido, que Johnson debería pedir si no hay acuerdo antes de mediados del próximo mes. El 'premier', sin embargo, ha dejado clara su oposición a este extremo: "Prefiero estar muerto en una cuneta", ha dicho al respecto.

CITA CON EL BCE DE MARIO DRAGHI

Todo esto mientras los inversores esperan la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). El mercado descuenta que su presidente, Mario Draghi, presentará un paquete de medidas de estímulos sin precedentes. Pero los expertos se dividen entre los que creen que reanudará el programa de compra de activos (conocido como QE) y los que lo descartan.

En el frente de la guerra comercial, medios estatales chinos publican que China ha ofrecido a EEUU incrementar las compras de productos agrícolas, a cambio de un aplazamiento en los aranceles y de una relajación del veto a Huawei. Washington y Pekín mantienen contactos preparatorios antes de la decimotercera ronda de negociaciones comerciales que se celebrará a inicios de octubre.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL IBEX 35

"Lo de menos de la sesión de este miércoles era si cerrábamos con ligeras subidas o caídas, lo que importa es que seguimos teniendo impecables mínimos y máximos crecientes. Que no se ha perforado soporte alguno y que cada día que pasa es mayor la probabilidad de que Wall Street marque nuevos máximos de todos los tiempos", argumenta José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Así, el principal índice del mundo (S&P 500) se encuentra a solo un 1,3% de los máximos: 3.027,98 puntos. Y si este consiguiera batir nuevos máximos quiero creer que Europa seguirá escalando posiciones, aunque desde la distancia. Ya sabemos que Wall Street sigue siendo el que mejor lo hace en la subidas y el que menos cae en las correcciones. Son muchos los años, demasiados, en los que ha quedado demostrado que las bolsas del Viejo Continente son un muñeco a expensas de lo que quiera hacer el jefe: Wall Street", añade este experto.

"Volviendo a nuestro selectivo, comentar que en realidad ya no tenemos resistencias importantes hasta los 9.400-9.410 puntos, el 'famoso' hueco bajista semanal del pasado mes de julio. 'Gap' que se rellenó en un par de ocasiones, pero que no se cerró. Ahí es donde está la madre de todas las batallas", concluye Rodríguez.