El nuevo iPad de Apple es dos veces más rápido que el ordenador más vendido

Apple presenta este martes sus nuevos productos

Ahí estaba Tim Cook, vestido totalmente de negro al más puro estilo Steve Jobs. El director ejecutivo de Apple ha acudido puntual a su cita anual con los usuarios y, nada más pisar el escenario, ha prometido "grandes anuncios". El primero en llegar ha sido el nuevo Ipad, que costará 329 dólares (299 dólares es para educación).

Este dispositivo tendrá una pantalla de 10,2 pulgadas y será dos veces más rápido que el ordenador más vendido, según ha explicado Greg Jozwiak, el encargado de presentar la séptima generación de este dispositivo. Estas mejoras se suman a la apuesta de Apple por el medio ambiente, que fabricará las cajas del iPad con aluminio reciclado.

Uno de los productos más aplaudido ha sido el Apple Watch Series 5, un reloj del que la compañía saca pecho al asegurar que mejora la salud de los usuarios. La pantalla se mantendrá siempre encendida y contará con un servicio de emergencias en 150 países.

Respecto a la App Store, a partir del 19 de septiembre estará disponible Apple Arcade, la plataforma de juegos que la compañía pondrá en marcha en 150 países a un precio de 4,99 dólares mensuales. Los usuarios dispondrán de juegos nuevos como el 'Frogger in Toy Town' o el 'Shinseki Into The Depths', que se han presentado hoy.