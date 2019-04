Christine Lagarde (FMI) declarará como testigo del caso Bankia el 8 de mayo

También han sido citados Isidre Fainé y Luis María Linde, entre otros

Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha sido citada a declarar como testigo del caso Bankia el 8 de mayo.

El organismo internacional se ha convertido en un actor importante del caso, debido a un informe que redactó en abril de 2012 y que tuvo un papel determinante en la dimisión de Rodrigo Rato. La autora del informe, Ceyla Pazarbasioglu, también ha sido citada a declarar el mismo día que Lagarde.

Según ha publicado Bolsamanía, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, sí solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) el famoso informe, que emitió un demoledor diagnóstico sobre la banca española en general y Bankia en particular, lo que provocó el rescate financiero de España. Así se recoge en un documento interno de esta institución. Sin embargo, el exministro de Economía negó en la Audiencia Nacional que pidiera la elaboración de dicho informe.

Preguntado por el abogado de la acusación popular, Andrés Herzog, Guindos negó que impulsara al FMI para que publicara un informe crítico con Bankia: "La capacidad de influencia [de un ministro de Economía] en los comunicados del FMI afortunadamente es inexistente". Repitió su argumento al abogado de Rodrigo Rato, al que negó que informe del FMI fuera decisivo y que él solicitara que se publicara de forma anticipada. "El informe ratificó lo que ya se sabía", añadió.

Según su testimonio en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, fue la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien le puso de manifiesto la preocupación del organismo sobre las necesidades de capital por parte de entidades que ya habían recibido ayudas y le señaló de forma especial a Bankia ya que, al ser sistémica, era la que "más efecto negativo y de contaminación sobre el sector financiero pudiera tener".

Sin embargo, el Gobierno español sí solicitó la elaboración de dicho informe, según se recoge en un documento elaborado por la Oficina de Evaluación Independiente del FMI (el auditor de sus actividades) de 2016. En él, se dice que, "el 25 de abril de 2012, a petición del Gobierno, el FMI publicó las 'Conclusiones preliminares de la misión del FMI' sobre el Programa de Evaluación del Sector Financiero". En una nota al pie, el auditor, Nicolas Véron, cita como fuente de esta afirmación una entrevista con la plantilla del FMI.

Este informe fue el detonante de la dimisión de Rato después de que no se aceptara su plan de recapitalización de Bankia, de la nacionalización de la entidad y, a la postre, de la solicitud del rescate financiero de España ante la incapacidad del Tesoro para obtener los recursos necesarios para salvar a las entidades con la prima de riesgo en 600 puntos básicos.

El abogado de Rodrigo Rato, Ignacio Ayala, ha incorporado a la causa penal este documento con un ánimo exculpatorio. La defensa pretende demostrar que el exministro mintió en su declaración como testigo utilizando esta prueba del FMI, que algunas fuentes jurídicas consideran especialmente válida dado que el informe no se redactó para la causa, sino que es independiente de la misma.

OTROS TESTIGOS RELEVANTES

Además de Lagarde, el presidente de la Fundación Bancaria la Caixa, Isidre Fainé, también declarará como testigo el 8 de mayo. Fainé fue citado por Francisco González, ex presidente de BBVA, cuando explicó que participó en una cena junto a Guindos, Rato y el fallecido Emilio Botín, en el que el propio FG sugirió a Rato que lo mejor era que dimitiera.

"Yo dije a Rato que lo mejor era que dimitiera y que dejara paso a soluciones viables porque que el Estado pusiera tanto dinero era incompatible con su continuidad. Botín me apoyó explícitamente, Guindos si no lo dijo, asintió, y Fainé se mostró mas dubitativo", afirmó FG durante su declaración en la AN.

El 7 de mayo, ha sido citado el exsubgobernador del Banco de España, Fernando Restoy. Y el 13 de mayo, declarará el ex gobernador del Banco de España, Luis María Linde. También declararán como testigos Julio Segura, ex presidente de la CNMV (7 de mayo) y Elvira Rodríguez, ex presidenta del organismo regulador (27 de mayo). La diligencia de la Audiencia Nacional también cita a Blas Calzada, otro ex presidente de la CNMV, aunque falleció en 2018.

Por último, también han sido citados Antonio Carrascosa, exdirector general del FROB y actual miembro del consejo de la Junta Europea de Resolución (JUR), que declarará el 22 de mayo, y Miguel Temboury, exsubsecretario de Economía, también para el 22 de mayo.