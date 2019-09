El Ibex sube con fuerza mientras se despejan los nubarrones del Brexit

Los valores del selectivo nacional están en verde en su mayoría, a excepción de Ferrovial y Red Eléctrica, que cotizan planos, con marginales caídas. Arcelormittal, una de las empresas más castigadas por el Brexit, reacciona con energía a las buenas noticias y se dispara más de un 2%. Le siguen, a la cabeza Banco Sabadell (+2,12%) y Bankia (1,77%).

Mediaset (+1,46%) también está entre los subyacentes destacados, antes de la Junta Extraordinaia de Accionistas de este miércoles que será clave para la futura integración con su matriz italiana Mediaset. El objetivo de la familia Berlusconi, máxima accionista de ambas entidades, es crear una nueva compañía con sede en Holanda y que se denominará MFE.

De vuelta al plano internacional, los inversores también mantienen a la libra en su radar. La moneda prolonga su agudo rebote este miércoles, después de que se diera la vuelta hacia el final de la sesión del martes y negara parte de las pérdidas que le llevaron a revisitar precios no vistos desde el ‘flash-crash’ de octubre de 2016 -y antes, desde la década de los 80-. Se cambia de manos por encima de 1,21 dólares, después de acariciar los 1,1950 dólares el martes.

Además de las divisas, los analistas vigilan las referencias macro. La última en conocerse ha sido la actividad del sector manufacturero estadounidense, que experimentó en agosto su primera contracción desde enero de 2016, lo que ha dinamitado la fortaleza del dólar contra sus rivales y ha mandado el rendimiento de los bonos a 10 años a mínimos de dos años.

En cambio, en China, la actividad del sector servicios ha dejado una máximo de tres meses en el mes de agosto, lo que ha aupado las bolsas del país. El compuesto de Shanghai sube un 0,85% mientras el de Shenzhen lo hace un 0,58%. La noticia de la sesión asiática llega desde Hong Kong, donde el índice Hang Seng se ha disparado un 3,5% este miércoles, después de que haya trascendido que el Gobierno de la ciudad autónoma está listo para retirar el polémico proyecto de ley de extradición china que ha causado protestas en la ciudad durante los últimos tres meses.

Las informaciones que llegan desde el frente de la guerra comercial también pesan sobre a las bolsas asiáticas, después de que el presidente de los EEUU, Donald Trump, haya avisado a Pekín de que será aún más duro con el país si es reelegido.

Asimismo, se ha felicitado por la buena marcha de las negociaciones comerciales con China. Nos está yendo muy bien en nuestras negociaciones con China. Si bien estoy seguro de que les encantaría tratar con una nueva Administración para poder continuar con su práctica de 'estafa de EEUU'", ha afirmado Trump a través de la red social Twitter.

We are doing very well in our negotiations with China. While I am sure they would love to be dealing with a new administration so they could continue their practice of “ripoff USA”($600 B/year),16 months PLUS is a long time to be hemorrhaging jobs and companies on a long-shot....