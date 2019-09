¿Qué opciones tiene Boris Johnson de ganar unas elecciones anticipadas?

El 'premier' necesita el respaldo de dos terceras partes del Parlamento para adelantar los comicios

Las elecciones anticipadas en Reino Unido, lejos de ser la solución al tremendo atolladero político en el que el país se halla sumido en la recta final del Brexit, añade “nuevos riesgos a causa de la gran incertidumbre de los resultados que pueden derivarse de las urnas”, según avisan varias casas de análisis. Buena muestra del nerviosismo desatado en los mercados, que temen por igual el adelanto electoral y el divorcio sin acuerdo, se ha visto en la libra que puede llegar a depreciarse otro 7%, según Ranko Berich, analista de Monex Europe.

La moneda británica ha visitado precios del ‘flash-crash’ de octubre de 2016 y este experto presagia más volatilidad para la divisa ya que la votación se llevará a cabo “en un escenario sin precedentes para Reino Unido”. La fragmentación de partidos también será inédita, con la fuerza que preside el ‘brexiter’ Nigel Farage, el partido del Brexit, pescando en el caladero de los ‘tories’ y los laboristas a la cabeza de los contrarios al divorcio sin acuerdo, facción en la que también se hallan los liberal demócratas.

Este panorama pinta mal para los ‘tories’ y el actual primer ministro, Boris Johnson, ya que no está claro que salgan reforzados con una mayoría en la Cámara de los Comunes que les permita maniobrar con libertad ante Bruselas. “El nuevo jefe de Gobierno está dispuesto a cometer el mismo error que el anterior”, señala Naeem Aslam, analista de Think Markets. Recuerda el experto la maniobra de la ‘expremier’, Theresa May, que le costó la mayoría conservadora en la Cámara Baja de Westminster en 2017, un resultado que podría repetir Johnson con peores perspectivas. “Será imprescindible prestar atención al tacticismo y a los posibles pactos”, aconseja por su parte Berich.

Otros expertos ponen el acento también en el proceso para llegar a las urnas. No basta con la convocatoria de comicios anticipados, ya que Johnson requiere la aprobación de al menos dos tercios del Parlamento. La Cámara puede darle a la espalda al ‘primer ministro’ si no garantiza que estos se produzcan antes del 31 de octubre y, en ese caso, los diputados pueden considerar otras alternativas como una moción de censura.

Incluso con la fecha del 14 del próximo mes en el horizonte, “es muy probable que los parlamentarios rechacen unas elecciones a no ser que primero se pida una nueva prórroga a Bruselas hasta enero o marzo de 2020”, escribe por su parte Kallum Pickering, economista de Berenberg, en una nota para clientes. Incluso así, este experto se decanta porque el Parlamento impulse una moción de censura para echar a Johnson. “Llegados a este extremo, se organizarían entre ellos temporalmente para solicitar un nuevo aplazamiento del Brexit y convocarían elecciones o un nuevo referéndum -o ambas cosas-“, explica.

Con todo, los analistas de la firma alemana subrayan que llamar a los británicos a las urnas no es la opción favorita del 'premier’. Pero forzado a elegir este escenario, tiene mayores posibilidades de vencer al laborista Jeremy Corbyn si convoca los comicios después de que haya expirado la ampliación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, dada por Bruselas.

"Si se celebran antes de esta fecha, se considerarán un referéndum en toda regla sobre el Brexit duro de Johnson", explican. La firma de análisis germana señala, en cambio, de que pasado el 31 del próximo mes, "el partido laborista tendrá más opciones de aglutinar votos". "Si ya se ha cumplido el Brexit, los partidos que persiguen el divorcio o la permanencia podrían perder apoyos en pro de los conservadores", explican.

“Las próximas horas serán cruciales para determinar el destino del país”, comenta Aslam. La mayoría de casas de análisis, sin embargo, han incrementado las posibilidades de que el resultado sea, de todas formas, un Brexit desordenado. Firmas como Ebury o Berenberg ven hasta un 40% de posibilidades, mientras que otras como Goldman Sachs otorgan ahora un 25% a este desenlace.