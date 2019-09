Los futuros de la gasolina se disparan, pero los ciudadanos no lo sufrirán tanto

Los futuros de la gasolina, para entrega en octubre de 2019, se disparaban más de un 11% este lunes al cierre del mercado estadounidense. Su precio se situaba por encima de los 1,73 dólares, un nivel que no alcanzaba desde principios de agosto. Los conductores pueden alarmarse al leer estas cifras, pero el combustible que adquirimos en la gasolinera no verá reflejado este fuerte incremento. Al menos no con estas dimensiones.