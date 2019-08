Johnson instará a Merkel a renegociar ante la amenaza de un Brexit duro

Cree esta disyuntiva posibilitará un acuerdo que satisfaga las demandas de los británicos

El primer ministro británico, Boris Johnson, no se amilanará esta tarde en el encuentro que está planeado con Angela Merkel en Berlín y le transmitirá que, o acepta cambiar los términos del acuerdo vigente para el Brexit, o Reino Unido saldrá de la Unión Europea (UE) el 31 de octubre sin acuerdo.

Se cumplen más de tres años desde que el pueblo británico votó en mayoría abandonar la UE, sin embargo, hoy por hoy, aún no están claros los términos en los que abandonará esta organización a la que se unió en el año 1973.

Johnson apuesta por que la disyuntiva mencionada anteriormente (o se cambian los términos o se marcharán sin acuerdo) y la presión que ello generará, convencerán a Merkel y al presidente francés, Macron, de alcanzar un acuerdo de última hora que satisfaga las demandas de los británicos.

El problema reside en que, a falta de 10 semanas para el 'Día D', la UE ha insistido en repetidas ocasiones en que no renegociará los términos del acuerdo de salida fijados con la predecesora de Johnson, Theresa May, y así defenderá los derechos de Irlanda. Ante esto, el primer ministro británico asegura que la UE está siendo "un poco negativa", pero que se puede llegar a un acuerdo. Si no, el ministro aseguró que "Reino Unido se iría sin alcanzar ninguno". Por consiguiente, a la espera del encuentro de esta tarde en Berlín, la situación se encuentra al borde el abismo y el Brexit duro se contempla seriamente como una posibilidad tanto por los gobiernos como por los inversores.

Por su parte, la respuesta de Alemania no se ha hecho esperar y ha llegado desde diversas direcciones. Sin ir más lejos, el diario más vendido en Alemania, Bild, denominó a Johnson como el "perdedor del día", alegando que estaba "mordiendo granito" porque Merkel ya había rechazado su petición de nuevas negociaciones. "El primer ministro británico no debería haber enviado su carta instando a la UE a reabrir el acuerdo de divorcio si quería obtener resultados en las reuniones con los líderes europeos", ha dicho este miércoles un alto conservador alemán. Asimismo, el presidente de la comisión de asuntos exteriores en el Parlamento alemán ha afirmado que Alemania descarta por completo un acuerdo de renegociación siempre y cuando no haya soluciones sobre la mesa para el problema con la frontera irlandesa.

¿QUÉ SUPONDRÍA UN BREXIT DURO?

Muchos inversores afirman que un Brexit sin acuerdo, además de dañar la economía europea y la de Reino Unido, generaría fuertes oleajes en la economía mundial, afectaría a los mercados financieros y debilitaría la posición de Londres como centro financiero importante.

En segundo lugar, el hecho de no alcanzar un acuerdo con Reino Unido se extrapolaría a muchos otros términos, desde los pasaportes de mascotas sacados posteriores al Brexit, hasta las vías comerciales que generan capital, alimentos y piezas de automóviles entre las dos partes.

Por último, hay quienes temen de que Johnson esté preparando una confrontación con la UE que le permita cosechar el capital político nacional de lo que él calificará como intransigencia de la UE.