Johnson envía una carta a Bruselas en la que presiona para renegociar el Brexit

El Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha enviado una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presionando sobre el acuerdo negociado por la ex Primera Ministra Theresa May y rechazado hasta en tres ocasiones. Jonshon ha expuesto las razones por las que el mecanismo de apoyo irlandés no debería "formar parte de un acuerdo de retirada acordado". En esta carta ha dicho que el llamado "tope trasero" irlandés era "inviable" y debe ser eliminado, como han apuntado Bloomberg y la CNBC.