Zelensky (Ucrania) defiende a Trump y dice que no hubo chantaje en su llamada

El presidente de EEUU se enfrenta a un proceso de 'impeachment' por lo ocurrido

Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, ha salido en defensa de su homólogo estadounidense, Donald Trump, asegurando que no hubo ningún tipo de chantaje durante la llamada telefónica que el republicano mantuvo con él, y que ha provocado que el Congreso haya puesto en marcha un proceso de investigación para su posible destitución ('impeachment').

El dirigente ucraniano ha sido presionado para que aclare los términos de la llamada que recibió de Trump en julio, en la que el presidente de EEUU parecía pedirle que investigara al exvicepresidente Joe Biden, un potencial rival demócrata en las elecciones de 2020, y a su hijo Hunter Biden, que formaba parte de la junta directiva de Burisma, una compañía de gas ucraniana.

El contenido de la llamada, cuya transcipción -no literal- dio a conocer la Casa Blanca hace unas semanas, reveló que Trump decía repetidamente a Zelensky que EEUU había sido "muy, muy bueno" con Ucrania, a lo que el dirigente ucraniano le respondía que dependían de la ayuda financiera y de defensa internacional porque era vulnerable, en comparación con la vecina Rusia, por lo que trabajaría en la investigación.

Trump ha negado que presionase a Zelensky, aunque lo cierto es que EEUU suspendió una ayuda de unos 400 millones de dólares a Ucrania antes de la mencionada llamada telefónica. Y ahora el ucraniano respalda esa versión, asegurando, según recoge Reuters, que el objetivo de esa conversación era el de concertar una reunión con el estadounidense. También ha dicho que le dijo a su homólogo que Ucrania le pedía a la Casa Blanca que cambiase su retórica sobre el país.

Zelensky ha señalado además que la ayuda militar a Ucrania fue bloqueada antes de la llamada telefónica, aunque "nuestras llamadas no estaban vinculadas a Burisma ni a la ayuda militar", y por tanto no había condiciones de ningún tipo. "No quiero interferir en las elecciones de EEUU", ha remarcado Zelensky, que ha aprovechado para recordar que aún espera fecha para realizar una visita oficial a Washington.