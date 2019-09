La transcripción confirma que Trump pidió al presidente ucraniano investigar a Biden

La conversación se produjo el pasado 25 de julio y duró una media hora. El presidente estadounidense señaló que “Biden se jactó de haber detenido la acusación, por lo que si pudieses investigarlo...Suena horrible". Esta fue la única vez que nombró a su potencial rival para las elecciones de 2020, según se puede leer en el memorando de cinco páginas. Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca, citado por la CNN, apunta que no es una transcripción "palabra por palabra".

Justo antes se refirió a su hijo. "Tenemos mucho que hablar sobre el hijo de Biden, sobre que Biden detuvo la instrucción, y mucha gente quiere averiguar sobre esto, por lo que cualquier cosa que puedas hacer con el fiscal general estará genial", dijo durante la llamada. "Haré que Giuliani te llame y también que el fiscal general te llame y llegaremos al fondo del asunto. Estoy seguro de que lo resolverás", añade.

Trump habría usado las ayudas estadounidenses a Ucrania para presionar a Zelensky, reteniendo más de 200 millones de dólares desde el momento de esta conversación. Finalmente los entregó en septiembre y durante la llamada no se hace referencia directa a este asunto, lo que permite al presidente estadounidense a considerar una "basura" estas acusaciones. Aún así, dejó caer que "Estados Unidos ha sido muy, muy bueno con Ucrania" e insinuó que la relación no es recíproca "porque las cosas que están pasando no son buenas".

As President Trump promised, here is the full, unredacted transcript of his call with the Ukrainian President: https://t.co/XURxHAjTDK

Las filtraciones de The New York Time sobre esta conversación, que ahora se han confirmado, llevaron al Partido Demócrata de Estados Unidos a iniciar una investigación formal para un procedimiento de destitución ('impeachmente') sobre Donald Trump.

La líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, se había negado a llevar a cabo este proceso al considerarlo contraproducente, pero este martes cambió de opinión. “Las acciones de la presidencia de Trump revelaron el hecho deshonroso de la traición del presidente a su juramento, la traición de nuestra seguridad nacional y la traición de la integridad de nuestras elecciones”, apuntó. "Ahora tenemos los hechos y estamos listros", concluyó Pelosi.

Trump siempre ha negado las presiones al presidente ucraniano y ha defendido que la conversación fue "perfecta". Una vez publicada esta transcripción, ha vuelto a insistir en su versión y se ha preguntado si los demócratas se disculparán después de conocer el contenido de la llamada.

Will the Democrats apologize after seeing what was said on the call with the Ukrainian President? They should, a perfect call - got them by surprise!