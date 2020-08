El Gobierno británico ha decidido imponer cuarentena de 14 días, a partir del sábado, a los viajeros que lleguen de Francia u Holanda ante el temor por el incremento de casos de la Covid-19 en ambos países, medida que ya se aplica a los viajeros españoles desde finales de julio. El Gobierno francés ha lamentado la decisión y ha asegurado que tomará "medidas recíprocas".

"Una decisión británica que lamentamos y que implicará una medida de reciprocidad, esperando una vuelta a la normalidad cuanto antes", ha comunicado a través de Twitter el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, después de que el Reino Unido anunciara anoche ese paso.

Antes de que se hiciera pública la decisión del Ejecutivo británico, su primer ministro, Boris Johnson, adelantó que su país sería "implacable" a la hora de tomar medidas, incluso con sus "amigos y socios más cercanos y queridos".

Francia, el principal destino turístico para los británicos, registró esta semana sus cifras más altas de contagios desde el mes de mayo. La Dirección General de Sanidad (DGS) informó este jueves que en las últimas 24 horas se confirmaron 2.699 contagios, además de 18 muertes solo en los hospitales que elevan el total de fallecimientos a los 30.338 desde el comienzo de la epidemia.

El ministro de Transportes británico, Grant Shapps, ha asegurado este viernes que "Gran Bretaña no tuvo más remedio que imponer un plazo de 14 días cuarentena en todas las llegadas de Francia desde el sábado con el fin de proteger salud pública a nivel nacional".

''Es una situación dinámica, y no creo que nadie quieren que hagamos cualquier otra cosa que no sea proteger la salud y la seguridad pública", ha añadido Shapps en declaraciones a la cadena Sky News y ha especificado que "cuando vemos que los países rompen un cierto nivel de casos entonces no tenemos otra opción que actuar".

A finales de julio, el Gobierno británico decidió exigir una cuarentena de 14 días para los viajeros procedentes de España, debido al incremento diario de infectados con coronavirus.

El Reino Unido anunció este jueves 18 muertes por Covid-19, por lo que el total acumulado de fallecidos desde que comenzó la pandemia ha llegado a las 41.347 notificados.