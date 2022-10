Catorce países europeos de la OTAN, además de Finlandia, han firmado este jueves una carta de adhesión al desarrollo de una "Iniciativa de Escudo del Cielo Europeo”, un proyecto encabezado por Alemania, que proteja a Europa de ataques con misiles. Una iniciativa a la que España no ha sido invitada a unirse.

La idea de crear un escudo antimisiles surgía el pasado mes de agosto de la mano del canciller alemán Olaf Scholz, cuando durante una visita a la República Checa, proponía la configuración de un sistema de defensa antiaéreo común para Europa. Desde ese momento, la diplomacia alemana se ponía en marcha para tratar de sacar adelante la iniciativa, que se ha visto finalmente respaldada este jueves en Bruselas, aprovechando la reunión de ministros de Defensa de la OTAN.

La organización ha explicado en un comunicado que la iniciativa pretende crear un sistema europeo de defensa aérea y antimisiles mediante la adquisición común de equipos por parte de las naciones europeas en un contexto de peligrosa escalada nuclear en la guerra de Ucrania y una creciente amenaza rusa. Esto reforzará la defensa integrada aérea y de misiles de la OTAN.

"Este compromiso es aún más crucial hoy, ya que somos testigos de los despiadados e indiscriminados ataques con misiles de Rusia en Ucrania, que matan a civiles y destruyen infraestructuras críticas”, ha afirmado el vicesecretario general de la OTAN, Mircea Geoana.

Los países que han firmado su adhesión han sido Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Rumanía, así como Finlandia, país en vías de integrarse en la Alianza Atlántica.

España no aparece en el listado y, según ha afirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, "es una decisión de Alemania que se debate en el ámbito unilateral. Entendemos que nuestra participación en el escudo antimisiles OTAN es el procedente sin perjuicio de que si hubiera petición expresa, que no se nos ha realizado, la atenderíamos". “A nosotros no nos han hecho ninguna petición. Nosotros todas las peticiones que nos hacen las atendemos, las estudiamos y vemos si es posible o no es posible”, ha indicado Robles.

No obstante, la ministra que querido dejar claro que el compromiso de España con OTAN es total y absoluto, así como el apoyo a Ucrania.