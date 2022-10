El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Olaf Scholz, han señalado que es de "suma importancia" que el MidCat esté operativo en 2025. Durante la XXV Cumbre Hispano-Alemana, que se ha celebrado este miércoles en A Coruña con la presencia de los titulares de ambos gobiernos y quince ministros de los dos gabinetes, han insistido en la necesidad de construir esta interconexión gasista a través de los Pirineos.

"Ambos seguiremos abogando por una mayor capacidad de interconexión de la Península Ibérica para mejorar su contribución a la seguridad del suministro a toda la UE", recoge la declaración conjunta.

De esta forma, Sánchez y Scholz unen fuerzas frente a Emmanuel Macron que se resiste a dar el visto bueno a este gasoducto que cuenta con el respaldo de la Comisión Europea.

"La construcción de un gasoducto listo para el hidrógeno lo suficientemente grande a través de los Pirineos para que esté operativo en 2025 es de suma importancia para lograr un mercado interior de energía verdaderamente sólido dentro de la UE, acelerar la transición verde y reforzar la autonomía estratégica de la UE", señala el texto.

Cabe recordar, que Macron afirmaba el pasado mes de septiembre que no hacen falta nuevas interconexiones de gas con España porque las actuales están muy lejos de la saturación, y que el proyecto de gasoducto MidCat no se justifica por motivos energéticos o ambientales, por lo que "no lo ve esencial".

Asimismo, ambos líderes han recalcado que es necesario un diseño a prueba de futuro del mercado eléctrico europeo que sirva para descarbonizar el sector.