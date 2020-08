El líder del PP, Pablo Casado, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su incompetencia a la hora de gestionar la vuelta al cole, ahora que están aumentando los rebrotes de coronavirus en todo el país. Según ha dicho, no puede ser que los padres no sepan aún qué va a pasar con sus hijos cuando quedan apenas dos semanas para el inicio de las clases.

"No puede haber 17 vueltas al cole diferentes", ha dicho Casado en su intervención en la Junta Directiva Nacional del PP que ha convocado este jueves para ratificar los nombramientos de Cuca Gamarra, Ana Pastor y José Luis Martínez Almeida en sus nuevos cargos.

El dirigente popular ha criticado la inacción del Gobierno, que no se reunirá con las CCAA para gestionar la vuelta al cole hasta el 27 de agosto, y ha denunciado la incertidumbre que viven las familias. "No nos podemos permitir que toda una generación de niños tenga un retraso educativo por no hacer bien las cosas", ha afirmado. Sobre todo cuando en otros países ya se ha coordinado este asunto.

Asimismo, ha denunciado el triunfalismo de Sánchez sobre el Covid-19 una vez acabó el estado de alarma. "Fue una imprudencia cantar victoria antes de tiempo", ha dicho Casado, que cree que el presidente no debería haber dicho que España había "derrotado al virus" porque eso, unido al hecho de que el Gobierno no está reconociendo la cifra real de fallecidos a causa de la pandemia, ha hecho que muchos españoles "bajen la guardia", especialmente los más jóvenes, y eso haya provocado el incesante aumento de casos.

"Vuelven a tropezar con la misma piedra y vuelven a rechazar nuestra mano tendida", ha dicho Casado, que ha señalado que la primera ola le pilló a Sánchez "convocando la manifestación del 8M" y esta segunda, de vacaciones y "colocando mosquiteras en Doñana". Y el problema es que todo esto está afectando aún más a la economía.

Como ha dicho el líder del PP, "la inacción ante esta segunda oleada está agudizando las consecuencias económicas. España no se puede permitir un segundo cierre de la economía", pero el Gobierno no hace nada, y eso que diversos organismos, entre ellos el Banco de España, han alertado ya de que "la sostenibilidad de las cuentas públicas está en riesgo".

Hay un "falso optimismo temeroso del Gobierno" que puede ser muy perjudicial, ha asegurado Casado, que cree que las cosas "se pueden hacer de otra manera". "Hay que trasladar a los españoles que sí hay salida, que si hacemos las cosas bien se puede evitar que los ERTE se conviertan en ERE", ha remarcado.

"CAYETANA, ESTA SERÁ SIEMPRE TU CASA"

Por último, ha aprovechado para dedicar unas palabras a Cayetana Álvarez de Toledo, a la que ha apartado como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, cargo que a partir de ahora desempeñará Cuca Gamarra. Aunque Álvarez de Toledo no se tomó demasiado bien esta decisión e incluso llegó a decir que tenía que pensar sobre su futuro en el partido, Casado ha querido tenderle una mano.

"Gracias por todo Cayetana, esta será siempre tu casa y puedes contar conmigo para lo que quieras", ha dicho el líder del PP, tras agradecer a la dirigente su trabajo durante las dos últimas legislaturas.