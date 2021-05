El exministro socialista del Interior, José Barrionuevo, indultado parcialmente por el Gobierno de José María Aznar en 1998, ha rechazado que se indulte a los políticos independentistas condenados por sedición y malversación de dinero público, despreciando cualquier paralelismo entre su indulto y los planteados por Pedro Sánchez para los independentistas –condenados por sedición y malversación de fondos públicos por el 1-O–: "Mi situación se parece a la de los políticos independentistas presos como un huevo a una castaña. No se puede comparar".

Barrionuevo se ha quejado, en una entrevista en la Cadena COPE, de la "desmemoria" que padece la sociedad, especialmente en lo que al proceso judicial que acabó con su condena respecta: "Hay mucha gente que no sabe quién era Francisco Franco o Felipe González. La sentencia que nos condenó fue consecuencia de un procedimiento que se puso en marcha por un juez -Baltasar Garzón- que luego fue condenado por prevaricación por otros hechos. Y lo puso en marcha como represalia por no haberle dado los cargos a los que él aspiraba en el Gobierno de González, once años después de los hechos".

El que fuera titular de Interior ha incidido en que, al contrario de lo que sucede en la actualidad, el Tribunal Supremo se pronunció favorable a su indulto: "La mitad de los magistrados creían que debía haber acabado en absolución. Y la misma sala del Supremo pidió al Gobierno por unanimidad que nos indultara. Nos hicieron un indulto parcial de la pena de prisión, pero se mantuvo la inhabilitación". Del mismo modo, ha recordado que "estuvieron de acuerdo con la decisión los tres principales partidos de entonces: el PSOE, el PP y CiU".

Por otra parte, Barrionuevo ha querido desvincular el secuestro de Segundo Marey de las acciones terroristas de los GAL: "Por abreviar, se suele vincular esta condena nuestra con el GAL. Y no se considera en la condena. Fue una detención ilegal por nueve días de un ciudadano francés. Yo nunca he tenido ningún problema con la gente en la calle, con el pueblo".

El exministro ha lamentado, asimismo, el cambio experimentado por el PSOE desde los tiempos de Felipe González y ha defendido la legitimidad de "defenderse" contra el independentismo catalán mientras no ceje en su actitud de confrontación. "El partido se ha transformado mucho desde que nosotros fuimos militantes activos y con Pedro Sánchez es irreconocible" ha apuntado. "¿Quién no está de acuerdo con la concordia? Pero la concordia tiene que funcionar en ambos sentidos. Por ejemplo, en Israel, hay grupos terroristas que atacan a los israelíes. E Israel se tiene que defender. Y siempre van a responder", ha añadido.

José Barrionuevo ha expresado que el independentismo no solo no ha dado muestras de arrepentimiento, sino que ha seguido incrementando su hostilidad hacia los españoles, llegando a su parecer en algunos casos a la xenofobia: "Los independentistas han nombrado un vicepresidente que es agresivo contra España y los españoles. Que tiene hispanofobia. Si siempre están agrediendo no pueden esperar una respuesta muy cariñosa. Y conviene que empiecen a cambiar allí. Que nos den alguna muestra de cariño y esperemos a que cambien las cosas".

Por todo ello, se opone a los indultos a Junqueras y el resto de condenados: "No los indultaría. Vi la entrevista con Felipe González y coincido completamente con él en esos términos. Hay que cambiar las cosas. No hay que hacer ninguna concesión más hasta que no cambien las actitudes. Tienen que comprometerse a respetar la democracia".