Steve Bannon, el que fue ex asesor de Donald Trump y Vox, ha sido arrestado por defraudar a "cientos miles" de donantes en la campaña de captación para construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Bannon y sus tres socios, Brian Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea, percibieron 25 millones de dólares (21 millones de euros) a través de la iniciativa online "We build the wall" ("Nosotros construimos el muro", en español) tras asegurar que ellos solo eran "voluntarios".