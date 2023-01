Wall Street anticipa subidas del 0,4% después de las fuertes ganancias del pasado viernes, motivadas por un mal dato de actividad en el sector servicios en diciembre y una subida de los salarios menor de lo esperado en EEUU, según mostró el Informe de Empleo del mes pasado.

El mercado quiere que el endurecimiento monetario de la Reserva Federal se traslade cuanto antes a una desaceleración de la actividad económica. Esto provocará a su vez debilidad en el mercado laboral y permitirá a la Fed suavizar su política monetaria.

La gran pregunta que se hacen ahora todos los analistas es si realmente ha descontando el mercado una recesión en Estados Unidos o, al menos una desaceleración económica pronunciada, que termine afectando a los resultados empresariales y afectando a las valoraciones bursátiles.

DATO DE IPC Y CUENTAS DE LA BANCA

Esta cuestión tendrá que ir siendo aclarada en las próximas semanas, en base a los datos económicos y resultados corporativos que se vayan publicando. Así, las principales referencias llegarán al final de la semana, con el IPC de diciembre en EEUU (jueves) y los resultados de los grandes bancos (JP Morgan, Citi, Bank of America y Wells Fargo) del próximo viernes.

Sobre los bancos, este lunes se ha publicado que Goldman Sachs despedirá a 3.200 empleados en respuesta a una menor actividad prevista en los próximos meses.

Además, otras compañías relevantes como BlackRock, Delta Air Lines y UnitedHealth Group también presentarán sus cifras ese día.

"El optimismo actual que muestran los inversores puede no durar demasiado tiempo. Es por ello que no caeríamos en la tentación de 'seguir' a los mercados por miedo a perder el tren de los mismos (Fear of missing out; FOMO) y mantendríamos una estrategia prudente, manteniendo algo de liquidez en nuestras carteras para aprovechar potenciales recortes, que vendrán, tanto de los bonos como de las acciones", explican desde Link Securities.

"Vemos la temporada de publicación de resultados como un potencial foco de tensión para los mercados bursátiles, ya que pensamos que las estimaciones de beneficios siguen muy elevadas", añaden estos expertos.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

Por análisis técnico, el Dow Jones sigue siendo el índice más en forma de Wall Street. El pasado viernes, ofreció una "muy buena señal tras pulverizar resistencias del corto plazo" y confirmó "un giro en la media de 200 sesiones", según explica César Nuez, analista de Bolsamanía.

"Parece inminente que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 34.712 puntos, máximos de diciembre", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo rebota con fuerza después de que China haya reabierto su frontera con Hong Kong este fin de semana. El crudo West Texas sube un 3% ($75,99) y el Brent avanza un 2,7% ($80,75).

Por su parte, el euro se aprecia un 0,21% ($1,0666) y la onza de oro sube un 0,4% ($1.877). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años escala al 3,60% y el bitcoin repunta un 1,8% ($17.263).