Wall Street sube de forma moderada y sigue marcando récords tras los máximos históricos alcanzados este lunes por los índices neoyorquinos tras el renovado optimismo comercial entre Estados Unidos y China. En lo que va de año, el S&P 500 (+0,1%) se ha revalorizado un 25%, hasta 3.136 puntos. Recordamos además que la Bolsa de Nueva York cerrará el jueves por la fiesta de Acción de Gracias y abrirá el viernes tan sólo media sesión, por lo que el volumen de negociación será reducido en los próximos días.

Liu He, principal negociador comercial de China, ha hablado este martes con el representante comercial de EEUU, Robert Lighthizer; y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, según ha confirmado el Ministerio de Comercio de China en un comunicado.

"Ambas partes discutieron la resolución de problemas centrales de interés común, llegaron a un consenso sobre cómo resolver los problemas relacionados y acordaron mantenerse en contacto sobre los problemas restantes para un acuerdo de fase uno", ha señalado el Gobierno chino en un comunicado recogido por CNBC.

Por su parte, la asesora presidencial, Kellyanne Conway, ha afirmado que "continuamos negociando" y que "estamos realmente cerca". En su opinión, "el acuerdo va a alcanzarse" a pesar de que aún existen diferencias en lo relativo a aspectos como las transferencias forzosas de tecnología y el robo de propiedad intelectual.

OPTIMISMO DE POWELL

Más allá de la guerra comercial, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha vuelto a defender la política del banco central al sostener que una baja inflación permite los actuales bajos tipos de interés. A su vez, ha reafirmado su optimismo asegurando que la economía estadounidense "aún tiene mucho espacio" para crecer.

La Fed ha bajado los tipos tres veces en lo que va de 2019. Aunque el pasado mes de octubre, Powell señaló que a partir de ahora el banco central permanecerá en espera hasta que la economía dé señales de estancamiento o agotamiento.

ECONOMÍA Y EMPRESAS

En materia macro, los inventarios mayoristas de octubre subieron un 0,2%, muy por encima de la caída esperada del 0,6%. Además, el índice semanal de ventas minoristas Redbook ha bajado un 0,4%, hasta el 4,3% interanual.

Por su parte, el índice de precio de viviendas Case Shiller ha subido un 2,1% hasta septiembre en tasa interanual, en línea con los pronósticos. Faltan por publicarse la confianza del consumidor y las ventas de viviendas nuevas, además, del índice manufacturero de la Fed de Richmond de noviembre.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

Por análisis técnico, el S&P 500 cotiza en máximos de todos los tiempos. "O lo que es lo mismo, se encuentra en subida libre absoluta. Técnicamente, no existe señal de fortaleza más importante que esta, lo que no quiere decir que no se puedan producir correcciones de corto plazo (fases de reacción)", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"El precio ha saltado con claridad al alza después de un lateral que viene durando cerca de dos años: desde principios de 2018. Y esto acostumbra a traer importantes implicaciones alcistas en términos de medio y largo plazo", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,5%, hasta 58,28 dólares. Además, el euro se deprecia un 0,02%, hasta 1,1010 dólares. Por último, la rentabilidad del bono a 10 años cae hasta el 1,74% y la del bono a 2 años cede hasta el 1,58%.