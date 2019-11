¿1.000 millones a que la bolsa se desplomará en marzo? Ray Dalio niega esta gran apuesta

Por muy grandilocuente que parezca esta cantidad representa solo un 1% de los activos que gestiona Bridgewater.

Citando a fuentes cercanas al asunto, el 'WSJ' asegura que la apuesta bajista de Dalio fue llevada a cabo comprando opciones 'put', aquellas que dan al inversor el derecho (y no la obligación) de vender un activo en un momento y a un precio muy concretos.

Esta jugada es muy común entre los grandes inversores como el propio Dalio. De esta forma, cubren sus carteras o simplemente buscan aprovecharse de la disparidad que atraviesa el mercado en un momento muy concreto.

Es como comprar un seguro. Un paracaídas en caso de que la fiesta llegue a su fin. Por tanto, no tiene que significar que la visión del hedge fund es negativa hacia la bolsa... simplemente se quiere guardar las espaldas en caso de que la alegría dure poco.

The Wall Street Journal wrote an article that said “Bridgewater Bets Big on Market Drop.” It’s wrong. I want to make clear that we don’t have any such net bet that the stock market will fall.