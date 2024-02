Wall Street anticipa suaves ventas este lunes tras las ganancias del viernes, que llevaron al S&P 500 a marcar nuevos máximos históricos, gracias al impulso de Meta y Amazon. En esta sesión los inversores descuentan las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que ha insistido en que habrá menos recortes de tipos de los que descuenta el mercado.

"Los mercados estadounidenses continuaron fortaleciéndose con el S&P500 y el Nasdaq 100 cerrando ambos en nuevos máximos históricos después de un exitoso informe de empleo de enero, que llevó a los operadores a revaluar las expectativas de recorte de tasas", subraya Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets.

"La solidez de las cifras de la semana pasada también ponen de manifiesto que la perspectiva de una recesión en Estados Unidos parece más lejana que nunca y, por lo tanto, también significa que, desde el punto de vista económico, una economía estadounidense resiliente debería significar que las ganancias de las empresas del país se mantengan", añade el experto.

POWELL INSISTE EN LA CAUTELA

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha vuelto a enfriar las expectativas de los inversores de una primera bajada de tipos en marzo al insistir en que seguirá siendo prudente a la hora de tomar sus decisiones de política monetaria. Asimismo, el banquero central ha avisado que es probable que se lleven a cabo menos recortes de los que descuenta actualmente el mercado.

"Con una economía así de fuerte, sentimos que podemos abordar la cuestión de cuándo comenzar a reducir las tasas de interés con cuidado", ha indicado Powell en una entrevista con la 'CBS', en la que ha reiterado que en el banco central solo "queremos ver más pruebas de que la inflación está bajando de manera sostenible al 2%", ya que consideran que el trabajo aún "no está hecho". En cualquier caso, ha remarcado que la confianza del FOMC "está aumentando", aunque poco a poco.

En su último cónclave monetario, la Fed dejó los tipos sin cambios en el rango entre 5,25% y 5,5%, su nivel más alto en 23 años, y aunque el mercado descuenta hasta cinco bajadas de un cuarto de punto este año, el presidente del banco central estadounidense ha señalado en la entrevista que lo que importa es el "diagrama de puntos" que maneja el FOMC.

En este sentido, el titular del organismo también ha comentado que se actualizarán las perspectivas en la reunión de marzo. "Diré, sin embargo, que hasta ahora no ha ocurrido nada que me haga pensar que la gente cambiaría drásticamente sus pronósticos", ha incidido Powell, que cree que "está llegando el momento" de acometer recortes, pero tal vez todavía no.

REFERENCIAS ECONÓMICAS DESTACADAS

Los datos macro serán claves para la Fed a la hora de decidir sobre su política monetaria y la fortaleza mostrada hasta ahora por la economía estadounidense aleja la posibilidad de una primera bajada de tasas en marzo.

En este sentido, este lunes el mercado estará atento a la publicación del PMI e ISM servicios de enero, para los que espera un ligero repunte. Además, durante los próximos días también se conocerán los datos de paro semanal, una referencia importante teniendo en cuenta la fortaleza del mercado laboral.

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En el plano empresarial, la temporada de resultados sigue avanzando y en esta jornada los inversores conocerán las cuentas de McDonald's.

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 0,28% ($72,08) y el Brent cede un 0,19% ($77,18). Por su parte, el euro se deprecia un 0,23% ($1,0759), y la onza de oro pierde un 0,77% ($2.037).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 4,092% y el bitcoin sube un ',69% ($43.000).